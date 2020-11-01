فارق الحياة أثناء خوضه مباراة لكرة القدم

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بحسب الشرطة، وأثناء خوضه مباراة ودية مع أصدقائه في ملعب مدرسة سانت سيباستيان الثانوية في مدينة دادار الهندية يوم الخميس الماضي، سقط سكوت دي سوزا على الأرض بعد أن شعر بضيق في التنفس.

وقام أصدقاء اللاعب البالغ 26 عاماً بنقله إلى مستشفى هندوجا القريب، لكنه فارق الحياة قبل الوصول اليها، ليتبين أن السبب هو تعرّضه لسكتة قلبية.

ويعتبر سكوت لاعباً بارزاً في البلاد، حيث لعب للعديد من أندية الدوري الهندي، وفي طليعتها آير إنديا، كما مثل المنتخب الهندي في بطولة آسيا لكرة القدم داخل القاعات في الصين في العام 2017.