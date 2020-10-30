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تحديد مدة غياب نيمار عن الملاعب بسبب الإصابة

30
OCTOBER
2020
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سيغيب النجم البرازيلي نيمار، عن المباريات الثلاث المقبلة لباريس سان جيرمان، بسبب الإصابة التي تعرض لها يوم الأربعاء الماضي في مباراة فريقه ضد باشاك شهير التركي (2-0).
 
وذكر الموقع الرسمي لـ"راديو مونتي كارلو" الرياضي، أن "البرازيلي الذي حاول مواصلة المباراة قبل أن يطلب استبداله (في الدقيقة 26)، خضع لتصوير بالرنين المغناطيسي أظهر إصابته بتمزق في عضلة المحالب".
 
ولن يكون نيمار جاهزا للعب حتى فترة التوقف الدولية المقررة منتصف الشهر المقبل، وسيغيب بالتالي عن مباراتين في الدوري الفرنسي، أمام نانت السبت المقبل، ورين في السابع من نوفمبر المقبل، إضافة إلى مواجهة لايبزيغ الألماني، يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من دوري الأبطال.
 
ويشكل غياب نيمار ضربة موجعة لمدربه الألماني توماس توخيل، الذي يعاني من إصابة العديد من اللاعبين الأساسيين في تشكيلة سان جيرمان، أبرزهم الإيطالي ماركو فيراتي، والأرجنتينيان ماورو إيكاردي، ولياندرو باريديس، والألماني يوليان دراكسلر، والإسباني خوان برنات.
 
وسجل نيمار هذا الموسم، هدفين وصنع أربعة أهداف أخرى.
روسيا اليوم
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