بيراميدز يحسم الجدل.. ويكشف العلاقة مع تركي آل الشيخ

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حسمت إدارة نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، مساء الأربعاء، الجدل بشأن العلاقة مع رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، المالك السابق.

وكشفت إدارة النادي أن المالك الحالي لنادي ألميريا الإسباني ليس له أي علاقة بالنادي.

وذكر بيراميدز في بيان على حسابه الرسمي في تويتر "نادي بيراميدز أولا وأخيرا هو ناد مصري ويهدف إلى المساهمة في تطوير ورفعة الكرة المصرية وأن يكون له تأثير إيجابي في مجال الاستثمار الرياضي داخل مصرنا الحبيبة، والنادي به عدد كبير من المستثمرين على رأسهم معالي سالم الشامسي".

وأضاف البيان "يؤكد نادي بيراميدز أن المستشار تركي آل الشيخ لا يملك أي حصة باسمه بين مستثمري النادي وأن علاقته انتهت تماما منذ نهاية الموسم الماضي، ومع انتقال ملكية النادي لصالح الإدارة الحالية برئاسة سالم الشامسي والذي يبذل جهدا ضخما مع الإدارة التنفيذية لوضع بيراميدز في مكانة لائقة والمنافسة على جميع البطولات".

وفي وقت سابق، وجه تركي آل الشيخ رسالة إلى المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، ممدوح عيد، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "مش صح اللي بتعمله يا ممدوح عيد، إذا عملت حاجة وأنت مقتنع فيها واجه الناس ما تستخدموش اسم تركي آل الشيخ إلى الآن فيما تقومون به في داخل نادي بيراميدز، أدعو الأخ سالم الشامسي لحسم الموضوع".

يذكر أن رجل الأعمال الإماراتي، سالم الشامسي، قد اشترى نادي بيراميدز من تركي آل الشيخ في يونيو 2019.

وبلغ بيراميدز نهائي مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي هذا العام، لكنه أخفق في التتويج باللقب في ظهوره الأول بالمسابقات القارية، عقب خسارته أمام نهضة بركان المغربي 0-1 في المباراة النهائية الأحد الماضي.

وحصل بيراميدز على المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري هذا الموسم، ليحجز مقعدا في النسخة القادمة لبطولة الكونفيدرالية.