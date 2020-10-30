سلة: تصفيات بطولة تحدي المهارات الفنية والرميات الثلاثيّة في نادي التعاضد

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استكملت مرحلة تصفيات "بطولة تحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثية لأكاديميات كرة السلة" من تنظيم "شركة سبورتس مانيا" وموافقة الاتحاد اللبناني لكرة السلة من أكاديمية نادي التعاضد بيروت بحضور اداريين ومدربين ولاعبين من النادي وعلى رأسهم رئيس النادي جورج مجدلاني، بالاضافة الى اللاعبين المميزين كريم زينون، حبيب عبدالله وسليم علاءالدين الذين حضروا لدعم المشاركين معنوياً وتحفيزهم على المثابرة في تمارين كرة السلة.

وشكر المجدلاني الشركة المنظمة لتحدي المهارات الفردية وتسديد الرميات الثلاثية للأكاديميات بكرة السلة واصفاً بأن النشاط أعاد الأمل والحياة للاعبين والأكاديميات وأعرب عن أمله بمستقبل لبنان الواعد مع وجود لاعبين مميزين وواعدين يعشقون لعبة كرة السلة.

وفي ما يلي نتائج أكاديمية نادي التعاضد:

* الفائزون بالمركز الاول في تحدي المهارات الفنية للذكور: خالد قوّتلي (دون ١٠ سنوات)، آدم زلغوط (دون ١٢ سنة)، سعيد يونس (دون ١٤ سنة)، طلال ديّا (دون ١٦ سنة)، محمد جويدي (دون ١٨ سنة).

* الفائزات بالمركز الاول في تحدي المهارات الفنية للإناث: هاجر هاشم (دون ١٠ سنوات)، سيرين خالد (دون ١٢ سنة)، هدى أحدب (دون ١٤ سنة)، سيرين عيدو (دون ١٦ سنة)، ريّان قاطرجي (دون ١٨ سنة).

* الفائزون بالمركز الاول في تحدي تسديد الرميات الثلاثية للذكور: حمزه السيّد (دون ١٤ سنة)، جهاد السيّد (دون ١٦ سنة)، محمد جويدي (دون ١٨ سنة).

* الفائزة بالمركز الاول في تحدي تسديد الرميات الثلاثية للإناث: روى حصري (دون ١٤ سنة)، سيرين عيدو (دون ١٦ سنة)، رشا سكّر (دون ١٨ سنة).

يذكر أن هذا التحدي سيكون على أرض كل أكاديمية على حدة وبمشاركة خمس فئات عمريّة للذكور والإناث (دون ١٠ سنوات، دون ١٢ سنة، دون ١٤ سنة، دون ١٦ سنة ودون ١٨ سنة) .وسيتأهل صاحب المركز الأول والثاني عن كل فئة عمرية في كل اكاديمية إلى بطولة لبنان العامة لتحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثيّة.