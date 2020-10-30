living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سلة: تصفيات بطولة تحدي المهارات الفنية والرميات الثلاثيّة في نادي التعاضد

30
OCTOBER
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استكملت مرحلة تصفيات "بطولة تحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثية لأكاديميات كرة السلة" من تنظيم "شركة سبورتس مانيا" وموافقة  الاتحاد اللبناني لكرة السلة من أكاديمية نادي التعاضد بيروت بحضور اداريين ومدربين ولاعبين من النادي وعلى رأسهم رئيس النادي جورج مجدلاني، بالاضافة الى اللاعبين المميزين كريم زينون، حبيب عبدالله وسليم علاءالدين الذين حضروا لدعم المشاركين معنوياً وتحفيزهم على المثابرة في تمارين كرة السلة. 
 
وشكر المجدلاني الشركة المنظمة لتحدي المهارات الفردية وتسديد الرميات الثلاثية للأكاديميات بكرة السلة واصفاً بأن النشاط أعاد الأمل والحياة للاعبين والأكاديميات وأعرب عن أمله بمستقبل لبنان الواعد مع وجود لاعبين مميزين وواعدين يعشقون لعبة كرة السلة.
 
وفي ما يلي نتائج أكاديمية نادي التعاضد:
 
* الفائزون بالمركز الاول في تحدي المهارات الفنية للذكور: خالد قوّتلي (دون ١٠ سنوات)، آدم زلغوط (دون ١٢ سنة)، سعيد يونس (دون ١٤ سنة)، طلال ديّا (دون ١٦ سنة)، محمد جويدي (دون ١٨ سنة).
 
* الفائزات بالمركز الاول في تحدي المهارات الفنية للإناث: هاجر هاشم (دون ١٠ سنوات)، سيرين خالد (دون ١٢ سنة)، هدى أحدب (دون ١٤ سنة)، سيرين عيدو (دون ١٦ سنة)، ريّان  قاطرجي (دون ١٨ سنة).
 
* الفائزون بالمركز الاول في تحدي تسديد الرميات الثلاثية للذكور: حمزه السيّد (دون ١٤ سنة)، جهاد السيّد (دون ١٦ سنة)، محمد جويدي (دون ١٨ سنة).
 
* الفائزة بالمركز الاول في تحدي تسديد الرميات الثلاثية للإناث: روى حصري (دون ١٤ سنة)، سيرين عيدو (دون ١٦ سنة)، رشا سكّر (دون ١٨ سنة).
 
يذكر أن هذا التحدي سيكون على أرض كل أكاديمية على حدة وبمشاركة خمس فئات عمريّة للذكور والإناث (دون ١٠ سنوات، دون ١٢ سنة، دون ١٤ سنة، دون ١٦ سنة ودون ١٨ سنة) .وسيتأهل صاحب المركز الأول والثاني عن كل فئة عمرية في كل اكاديمية إلى بطولة لبنان العامة لتحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثيّة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout