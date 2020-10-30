تنس: فيصل أولم على شرف الاعلاميين وواثق من ثقة الجمعية العمومية بلائحته

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أولم رئيس الاتحاد اللبناني للتنس اوليفر فيصل على شرف رجال الصحافة والاعلام في مطعم"لو كانوي"(هوليداي بيتش) بحضور امين عام الاتحاد ألان صايغ.

وتداول الحاضرون في عدد من المواضيع الرياضية وعلى رأسها لعبة التنس وخاصة وصول فريق لبنان بكأس ديفيس الى مرحلة متقدّمة لم يبلغه الفريق اللبناني في تاريخ مشاركاته في المسابقة حيث يحتل لبنان المركز 36 حالياً على لائحة تصنيف الاتحاد الدولي للعبة والمركز الأول في طليعة الدول العربية.

كما ناقش الحاضرون موضوع انتخاب لجنة ادارية جديدة للاتحاد في 12 تشرين الثاني المقبل حيث اعتبر فيصل أنها ستجري في اجواء ديموقراطية وانه مرتاح للثقة التي ستمنحه اياها مجدداً الجمعية العمومية للائحته لولاية جديدة مدتها اربع سنوات.