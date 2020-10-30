"لستَ زلاتان": إبراهيموفيتش يطالب بعدم تحدي كورونا

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ألقى المهاجم الدولي السويدي السابق المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بثقله في حملة لتعزيز احترام قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة، مطالبا الجماهير بعدم "تحدي الفيروس" في فيديو نشرته مقاطعة لومبارديا الخميس.

ووافق إبراهيموفيتش الذي تعرض للإصابة بـ"كوفيد-19" قبل أسابيع حرمته من المشاركة مع فريقه ميلان في مباراتيه الافتتاحيتين في الدوري الإيطالي لكرة القدم قبل أن يعود بقوة ويسجل ثلاث ثنائيات في ثلاث مباريات تصدر بها لائحة الهدافين في الـ"سيري أ"، على المشاركة في حملة التوعية التي أطلقتها السلطات المحلية في لومبارديا.

وقال إبراهيموفيتش باللغة الإيطالية في شريط مصور من شرفة تطل على ميلانو، قبل أن يرتدي قناعا: "الفيروس تحداني وهزمته. لكنك لست زلاتان، لا تتحدى الفيروس. احترم القواعد والمسافة والقناع دائما".

وذكر رئيس لومبارديا أتيليو فونتانا أن فكرة اختيار إبراهيموفيتش للقيام بالحملة التوعوية راودته ليلة دربي "الغضب" بين قطبي المدينة: إنتر ميلان وإيه سي ميلان، والتي كانت المباراة الأولى للسويدي المخضرم (39 عاما) بعد شفائه من فيروس كورونا، ونجح في قيادة فريقه إلى الفوز بتسجيله ثنائية (2-1).

وعلى غرار جيرانها، تعاني إيطاليا، وهي واحدة من أكثر البلدان تضررا من الوباء، من ارتفاع حاد في العدوى بالفيروس في الأسابيع الأخيرة.

وسجلت البلاد ما يقرب من 38 ألف حالة وفاة لأكثر من 550 ألف حالة منذ نهاية فبراير الماضي.