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أنتويرب يهزم توتنهام ويتصدر مجموعته وميلان ينتصر مجددا

30
OCTOBER
2020
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في إطار مباريات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم أمس الخميس، حقق فريق أنتويرب، متصدر الدوري البلجيكي، فوزا مفاجئا على ضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي، فيما مدد ميلان سجله الخالي من الهزيمة إلى 23 مباراة بتغلبه على سبارتا براغ، بينما فاز أرسنال الإنجليزي بسهولة على دانداك الأيرلندي 
 
في المباراة الأولى، وهي المفاجئة بحد ذاتها، منح هدف المهاجم المخضرم ليور ريفايلوف في الشوط الأول فريقه أنتويرب فوزه الثاني في المجموعة العاشرة متفوقا بثلاث نقاط على توتنهام ولاسك النمساوي.
 
وسيطر أنتويرب على الشوط الأول وتقدم بهدف بعد نصف ساعة تقريبا.
 
وعكست 4 تغييرات أجراها جوزيه مورينيو في بداية الشوط الثاني مدى توتر المدرب البرتغالي، لكن أنتويرب واصل خطورته رغم تلك التبديلات.
 
وحرم دافينسون سانشيز لاعب توتنهام منافسه أنتويرب من مضاعفة الغلة.
 
وسدد سيمين جوكليرود كرة أبعدها هوجو لوريس حارس توتنهام فوق العارضة حيث واصل أنتويرب صناعة الفرص قبل أن يهدر فرصة سانحة بعد هجمة مرتدة في الدقيقة 72.
 
وفي المباراة الأخرى بالمجموعة العاشرة تفوق لاسك النمساوي على لودوجورتس البلغاري 4-3.
 
 ولم يتأثر ميلان بإهدار زلاتان إبراهيموفيتش لركلة جزاء ليسحق سبارتا براغ بثلاثة أهداف دون رد ويتصدر المجموعة الثامنة بست نقاط من مباراتين بينما فرط سيلتيك بطل اسكتلندا في تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 مع مضيفه ليل.
 
وسجل إبراهيم دياز والثنائي البرتغالي رفائيل لياو وديوجو دالوت أهداف ميلان.
 
وأحرز أرسنال 3 أهداف متتالية ليفوز بسهولة على دانداك ويتصدر المجموعة الثانية متفوقا بفارق الأهداف على مولده الذي تغلب 1-صفر على ضيفه رابيد فيينا.
 
وفي مباراة مثيرة بالمجموعة الثالثة سقط باير ليفركوزن بعشرة لاعبين 1-صفر أمام مضيفه سلافيا براغ وفاز نيس بالنتيجة ذاتها على هبوعيل بئر السبع لتتساوى كل الفرق برصيد 3 نقاط.
 
وهز جوردي جوميز الشباك من ركلة حرة من نصف ملعبه لكن فريقه أومونيا نيقوسيا القبرصي خسر 2-1 أمام أيندهوفن الهولندي بفضل ثنائية دونيل مالن ليتقدم إلى المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف غرناطة الذي تعادل بدون أهداف مع باوك اليوناني.
 
واكتفى روما بالتعادل بدون أهداف مع تشسكا صوفيا كما تعادل كلوج اليوماني 1-1 مع يانج بويز السويسري.
 
وفي المجموعة 12 حقق هوفنهايم الانتصار الثاني في مباراتين بالفوز 4-1 على جنت المتذيل فيما انتصر رد ستار بلجراد 5-1 على سلوفان ليبريتش.
 
وأصبح الصراع ثنائيا في المجموعة السابعة بعد فوز ليستر سيتي 2-1 على أيك أثينا خارج الديار وانتصار براجا بالنتيجة ذاتها على مضيفه زوريا الجورجي ليتساوى المنتصران بست نقاط من مباراتين.
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