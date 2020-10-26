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مدرب ليفربول يعلق على هدف صلاح الملغى

26
OCTOBER
2020
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أبدى مدرب ليفربول يورغن كلوب، تذمره من القرارات التحكيمية في لقاء فريقه وشيفيلد في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي، كما تحدث عن الهدف الملغي الذي أحرزه نجم "الريدز" محمد صلاح.
 
وقال كلوب عقب نهاية المباراة بفوز فريقه 2-1، في تعليقه على ركلة الجزاء التي سجل منها شيفيلد يونايتد هدف التقدم قائلا: "لم تكن أصلا خطأ، ست مباريات في الموسم وثلاث منها كنا في المكان الخاطئ بسبب تلك القرارات (التحكيمية)".
 
وتابع المدرب الألماني"سجلنا هدفا من أفضل هجمة ممكنة، وفي الشوط الثاني تأقلمنا قليلا وبدأنا بشكل جيد.. سجل محمد صلاح هدفا رائعا (تم إلغاؤه)، لا أعرف بعد ما إذا كان هناك تسلل أم لا، أتيحت لصلاح فرصة مذهلة، لقد لعب بشكل خارق".
 
وأضاف: "لم نحتج لإحداث تغيير كبير في التشكيلة، الأمر كان يتعلق ببعض التفاصيل الصغيرة، قررنا إشراك صلاح في مركز مختلف أمام شيفيلد، وأرى أنه قدم مباراة رائعة".
 
وكان صلاح، تمكن من تسجيل هدف لصالح ليفربول، في الدقيقة 64، ولكن تم إلغاؤه بداعي وجود حالة تسلل.
 
وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة، ليتقاسم صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مع إيفرتون، فيما تجمد رصيد شيفيلد عند نقطة واحدة في المركز الـ19 وقبل الأخير.
روسيا اليوم
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