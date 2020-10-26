الدوري السعودي.. الشباب يخطف نواف العابد من الهلال

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أعلن نادي الشباب السعودي لكرة القدم، يوم الأحد، عن تعاقده مع لاعب الوسط الدولي نواف العابد قادما من صفوف الهلال بطل الدوري.

وقال الشباب في حسابه على تويتر "وقع العابد على عقد احتراف لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد اجتياز الفحص الطبي الذي أجري له اليوم الأحد".

وتمنت إدارة الشباب التوفيق للاعب مع شيخ "الليث" وأن تكون مسيرة حافلة بالإنجازات.

بدوره، قال نواف العابد من خلال مقطع فيديو نشره عبر حساب الشباب على تويتر "وقعت اليوم مع نادي الشباب بعقد لمدة ثلاث سنوات، وأتمنى التوفيق في التجربة الجديدة والتحدي الجديد مع الشباب.. انتظروني".

وكان عقد العابد مع الهلال سينتهي في يونيو المقبل وهو خرج من حسابات مدربه الروماني رازفان لوتشيسكو.

ويغيب العابد (30 عاما) عن الملاعب منذ فترة طويلة بسبب الإصابة، ولم يشارك في النسخة الماضية من الدوري إلا في 13 مباراة فقط.