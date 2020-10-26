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بطولة لبنان للدفع الرباعي في كفرسلوان الألقاب لتنوري ورزق وشدياق

26
OCTOBER
2020
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نظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي((4x4 بمختلف أنواعها في كفرسلوان بمشاركة 13  مركبة وبرعاية اطارات "لينغ لونغ" وزيوت "مولينول" امام جمهور من هواة هذه الرياضة وفي ظل اجراءات وقاية صارمة من وباء "كورونا" اتخذها النادي المنظّم.وتضمّن السباق طلعتين رسميتين وتم اعتماد افضل وقت مسجل في الطلعتين لاعلان الترتيب النهائي للفائزين.وفي التفاصيل، حسم كميل تنوري لقب مركبات الدفع الرباعي بفارق نحو خمس ثوان ونصف عن وصيفه جورج زيادة.وفي فئة "يو تي في"(توربو) احتل بيار رزق المركز الأول وروني كنعان المركز الثاني.وفي فئة "يو تي في"(عادي) نجح مارك شدياق في احتلال المركز الأول بينما حلّ جورج حكيّم في مركز الوصيف. 
وفي ما يلي نتائج كافة الفئات:
*مركبات الدفع الرباعي:
1-كميل تنوري على جيب شيروكي:8.23.31 دقيقة
2-جورج زيادة على جيب شيروكي:8.28.87 د
3-طارق عاقوري على جيب شيروكي:8.33.96 د
*يو تي في(توربو):
1-بيار رزق:7.54.17 د
2- روني كنعان:9.01.50 د
*يو تي في(عادي):
1-مارك شدياق :8.39.05 د
2-جورج حكيّم(وشّي)      :9.20.38 د
3-مازن حريز:9.24.89 د
وفي ختام السباق، توّج رئيس بلدية كفرسلوان بسام حاطوم ومراقب  اللجنة الرياضية الوطنية في النادي المنظّم كابي كريكر ومدير السباق مارك حايك ومسؤولو المسابقة الفائزين.
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