كولوسيفسكي يحفظ ماء وجه اليوفي أمام فيرونا

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سجل البديل ديان كولوسيفسكي هدفا لينقذ يوفنتوس حامل اللقب من الخسارة ويقوده للتعادل 1-1 مع فيرونا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وترك أندريا فافيلي بصمة سريعة مع فيرونا حيث شارك كبديل في الدقيقة 55 واحتاج إلى خمس دقائق ليضع فريقه في المقدمة ثم خرج بعدها مصابا.

لكن يوفنتوس، الذي ما زال يفتقد كريستيانو رونالدو بسبب خضوعه للعزل إثر إصابته بفيروس كورونا، أدرك التعادل بمجهود فردي من كولوسيفسكي في الدقيقة 78.

ويحتل يوفنتوس، الذي تعادل 1-1 مع كروتوني في الجولة الماضية، المركز الخامس برصيد تسع نقاط من خمس مباريات ويتأخر بثلاث نقاط عن ميلان المتصدر الذي يستضيف روما الاثنين.

وانتصر يوفنتوس مرة واحدة هذا الموسم في أرض الملعب وتعادل ثلاث مرات بينما تحقق فوزه الآخر بنتيجة 3-صفر على نابولي بعد انسحاب منافسه نتيجة خلاف حول قواعد كوفيد-19.

وما زال يوفنتوس بكل وضوح في مرحلة تجريبية تحت قيادة المدرب أندريا بيرلو، في أول مهامه التدريبية، وكان فيرونا الفريق الأخطر في أول 60 دقيقة.

لكن كولوسيفسكي أعاد الحياة إلى يوفنتوس وقاد حصارا لمرمى فيرونا في الدقائق الأخيرة.

وأرسل الفريق الزائر إنذارا مبكرا عندما وضع إبريما كولي الكرة في الشباك لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل.

وسدد خوان كوادرادو في العارضة مع يوفنتوس قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول وأُلغي هدف سجله ألفارو موراتا بسبب التسلل بعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد.

وواصل فيرونا تهديد يوفنتوس في الشوط الثاني ولم تكن مفاجأة أن يتقدم بعد مرور 60 دقيقة، إذ وضع فافيلي الكرة في الشباك عقب تمريرة من ماتيا تساكاني.

ودب النشاط في يوفنتوس وسدد في العارضة مرة أخرى عن طريق باولو ديبالا قبل أن يعادل كولوسيفسكي النتيجة، حيث تلقى اللاعب السويدي الكرة في اليمين وتجاوز رقيبه قبل أن يسجل بتسديدة منخفضة.

وبعد ذلك حرم ماركو سيلفستري حارس فيرونا ديبالا وموراتا وكوادرادو من التسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أن شن يوفنتوس هجوما شاملا على مرمى منافسه.