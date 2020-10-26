living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كولوسيفسكي يحفظ ماء وجه اليوفي أمام فيرونا

26
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سجل البديل ديان كولوسيفسكي هدفا لينقذ يوفنتوس حامل اللقب من الخسارة ويقوده للتعادل 1-1 مع فيرونا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
 
وترك أندريا فافيلي بصمة سريعة مع فيرونا حيث شارك كبديل في الدقيقة 55 واحتاج إلى خمس دقائق ليضع فريقه في المقدمة ثم خرج بعدها مصابا.
 
لكن يوفنتوس، الذي ما زال يفتقد كريستيانو رونالدو بسبب خضوعه للعزل إثر إصابته بفيروس كورونا، أدرك التعادل بمجهود فردي من كولوسيفسكي في الدقيقة 78.
 
ويحتل يوفنتوس، الذي تعادل 1-1 مع كروتوني في الجولة الماضية، المركز الخامس برصيد تسع نقاط من خمس مباريات ويتأخر بثلاث نقاط عن ميلان المتصدر الذي يستضيف روما الاثنين.
 
وانتصر يوفنتوس مرة واحدة هذا الموسم في أرض الملعب وتعادل ثلاث مرات بينما تحقق فوزه الآخر بنتيجة 3-صفر على نابولي بعد انسحاب منافسه نتيجة خلاف حول قواعد كوفيد-19.
 
وما زال يوفنتوس بكل وضوح في مرحلة تجريبية تحت قيادة المدرب أندريا بيرلو، في أول مهامه التدريبية، وكان فيرونا الفريق الأخطر في أول 60 دقيقة.
 
لكن كولوسيفسكي أعاد الحياة إلى يوفنتوس وقاد حصارا لمرمى فيرونا في الدقائق الأخيرة.
 
وأرسل الفريق الزائر إنذارا مبكرا عندما وضع إبريما كولي الكرة في الشباك لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل.
 
وسدد خوان كوادرادو في العارضة مع يوفنتوس قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول وأُلغي هدف سجله ألفارو موراتا بسبب التسلل بعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد.
 
وواصل فيرونا تهديد يوفنتوس في الشوط الثاني ولم تكن مفاجأة أن يتقدم بعد مرور 60 دقيقة، إذ وضع فافيلي الكرة في الشباك عقب تمريرة من ماتيا تساكاني.
 
ودب النشاط في يوفنتوس وسدد في العارضة مرة أخرى عن طريق باولو ديبالا قبل أن يعادل كولوسيفسكي النتيجة، حيث تلقى اللاعب السويدي الكرة في اليمين وتجاوز رقيبه قبل أن يسجل بتسديدة منخفضة.
 
وبعد ذلك حرم ماركو سيلفستري حارس فيرونا ديبالا وموراتا وكوادرادو من التسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أن شن يوفنتوس هجوما شاملا على مرمى منافسه.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout