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فاردي يمنح ليستر أول فوز في ملعب أرسنال منذ 47 عاما

26
OCTOBER
2020
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نجح نجم المنتخب الإنجليزي جيمي فاردي، أمس الأحد، في منح فريقه ليستر سيتي الفوز الأول له منذ نصف قرن على النادي اللندني أرسنال في معقل الأخير.
 
فقد حقق ليستر سيتي فوزه على أرسنال، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سجل البديل جيمي فاردي الهدف الوحيد في المباراة بضربة رأس قرب نهاية المباراة في استاد الإمارات، معقل "المدفعجية".
 
ورفع جيمي فاردي رصيده إلى 11 هدفا في الدوري الممتاز أمام أرسنال، ليمنح ليستر فوزه الأول خارج أرضه أمام هذا النادي منذ سبتمبر 1973.
 
وبهذا الفوز، تقدم فريق ليستر سيتي إلى المركز الرابع برصيد 12 نقطة، بينما تجمد أرسنال في المركز العاشر برصيد 9 نقاط من 6 مباريات لكل منهما.
 
وخلال المباراة، أخفق أرسنال في التسجيل خلال الشوط الأول بعد أن ضغط بقوة وسدد 10 كرات، وحصل على 6 ركلات ركنية مقابل تسديدة وحيدة للمنافس ودون أن ينال ليستر أي ركلة ركنية، وفقا لرويترز.
 
واقترب أرسنال من التسجيل عندما أرسل كيران تيرني كرة عرضية وضعها القائد بيير-إيمريك أوباميانغ برأسه أعلى المرمى.
 
واستمر ضغط أرسنال لكن المهاجم ألكسندر لاكازيت فشل في التعامل مع كرة عرضية أخرى من تيرني وأهدر الفرصة السهلة.
 
لكن فاردي، الذي شارك قبل نصف ساعة من النهاية، بعدما غاب عن آخر مباراتين بسبب إصابة في الساق، استغل الفرصة وقابل كرة عرضية من جنكيز أوندر وسجل بالتخصص في أرسنال في الدقيقة 80.
 
وقال فاردي "واجهنا ضغطا كبيرا لكن بعد ذلك تعاملنا مع الأمر ثم حققنا الفوز خارج الأرض. هذا أمر مهم لنا لكن سنحاول في المباراة المقبلة أن نواصل التطور".
 
وعاد ليستر بذلك إلى الطريق الصحيح بعض الشيء بعد الخسارة في مباراتين متتاليتين الدوري أمام أستون فيلا ووست هام يونايتد.
 
وقال فاردي لشبكة سكاي سبورتس "حققنا نتيجتين سيئتين وكنا نريد تعويض ذلك في الدوري. لحسن الحظ شاركت وتركت بصمة".
 
وأضاف "هذا يمنحنا دفعة بعض الشيء. لم نكن جيدين بالشكل الكافي في آخر مباراتين في الدوري لكن أن نحضر إلى هنا ونقدم مثل هذا الأداء فهذا أمر رائع للفريق".
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