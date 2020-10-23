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ATCL نظّم المسابقة الثالثة لـ"الدريفت"(الانجراف) الألقاب لحشيمي ومراد وجغليان وسرحال

23
OCTOBER
2020
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نظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة   ( ATCL) المسابقة الثالثة  في الانجراف (الدريفت) للعام الجاري  في "المزار موتور بارك" (كفردبيان) بمشاركة 36 سيارة  وبرعاية اطارات "لينغ لونغ" وزيوت"مولينول".
واتخذ النادي المنظّم كافة الاجراءات الوقائية من وباء "كورونا".
وفي ما يلي اسماء الفائزين في كل فئة:
*فئة المحترفين
1-ايلي حشيمي على نيسان 350 زد    :  280 نقطة
2-اكزافييه مسعد  على نيسان 350 زد     :258 نقطة
3- اوليفر الكك   على نيسان 350 زد     :257 نقطة  
 
* فئة السيارات المعدّلة بنسبة كبيرة(hybrid)
1-عبدو مراد    على بي ام دبليو 325 آي     :208 نقاط
2-كفاح الحاج  على 320 أي   :200 نقطة
3- جوني نجم    على نيسان 350 زد    :195 نقطة
 
*فئة الهواة (street)
1- كارلو جغليان على اينفينيتي جي 35     :233 نقطة
2-جوي الاشقر على نيسان 350 زد   :228 نقطة
3-سينتيا آنا اليان على نيسان 350 زد   :187 نقطة 
 
* فئة الهواة للسيارات المعدّلة( (street modified
1-محمد سرحال   على شيفروليه كامارو     :153 نقطة
2-فضيل الجوهري  على بي ام دبليو اي 30  :125 نقطة
3-محمد الجعفر  على نيسان 350 زد  :120 نقطة  
*كأس السيدات 
1- سينتيا آنا اليان   
وتألفت  لجنة الحكام من مصطفى فخري ونيقولا هندي وبيار رزق 
وفي الختام، وزّع ممثل بلدية كفردبيان وديع  سلامة ومراقب اللجنة الرياضية الوطنية في النادي المنظّم كابي كريكر ومدير السباق مارك حايك ومسؤولو المسابقة    الجوائز على الفائزين.
 
 
لأي معلومات اعلامية الرجاء الاتصال على الرقم:
03-728333
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