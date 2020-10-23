أنشيلوتي يدافع عن بيكفورد بعد إصابة "صخرة ليفربول"

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دافع المدير الفني لنادي إيفرتون كارلو أنشيلوتي، عن لاعب فريقه جوردان بيكفورد، الخميس، بعد انتقادات لحارس المرمى بسبب دوره في الإصابة الخطيرة التي حلّت بمدافع ليفربول فيرغيل فان دايك.

ويتوقع غياب فان دايك، أحد أهم لاعبي ليفربول، لشهور بعد إصابة لحقت بالأربطة الصليبية لركبته اليمنى، أثناء التحام مع بيكفورد في ديربي الميرسيسايد السبت.

ووصف لاعب خط وسط ليفربول، جورجينو فينالدوم، التحام بيكفورد بأنه غبي، وقال إن حارس المرمى "لم يأبه لما يحدث" عندما اشتبك مع فان دايك.

وردا على الواقعة، قال أنشيلوتي إن بيكفورد "حزين ومحبط للغاية" بسبب إصابة فان دايك.

وأضاف "أعتقد أنه كان اصطداما وقع في وقت سيء. فكرة أن الفريق سريع للغاية، ليس من المستحيل الوصول متأخرا قليلا. هذا يحدث. لقد وصل متأخرا قليلا، لكن نيته كانت محاولة الإمساك بالكرة وليس إيذاء فيرغيل فان دايك".

ونقلت "رويترز" عن أنشيلوتي قوله إن الانتقادات الموجهة لبيكفورد كانت "أقسى من اللازم"، مضيفا "القول بأن الأمر كان متعمدا وكان غبيا ليس عادلا".