نجم برشلونة يتلقى اعتذارا رسميا بعد "الوصف العنصري"

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بعد تعليق اعتبر عنصريا، تلقى نجم برشلونة الإسباني الشاب أنسو فاتي اعتذارا رسميا من صحيفة إسبانية، الخميس.

وكتب سلفادور سوستريس، الصحفي في صحيفة "إيه بي سي"، عن فوز برشلونة على فيرينتسفاروشي المجري يوم الثلاثاء، أن "أنسو عند الجري أشبه ما يكون بالغزال، أو بائع متجول أسود صغير يفر من الشرطة".

وكان أنطوان غريزمان واحدا من العديد من القراء الذين استنكروا وصف سوستريس، وقال على "تويتر": "أنسو فتى استثنائي يسحق الاحترام مثل أي إنسان آخر. لا للعنصرية ولا للأخلاق السيئة".

والخميس نشرت "إيه بي سي" اعتذار سوستريس الذي جاء فيه: "في محاولة مني للتركيز على جمال تحرك أنسو، ومستواه العالي كلاعب شاب، بعض التعبيرات تم وصفها بأنها عنصرية. هذا لا يمكن أن يكون غرضي أو آرائي التي تشيد دائما باللاعب، كما هو الحال دائما في تقاريري للمباريات منذ ظهوره الأول. أتقدم باعتذار شديد بسبب سوء الفهم ولكل من انزعج".

وولد فاتي في غينيا بيساو وهاجر مع عائلته إلى إسبانيا عندما كان في السادسة من عمره، ويعد ابن الـ17 عاما واحدا من أبرز لاعبي برشلونة الواعدين.

وكان برشلونة أعلن اعتزامه مقاضاة الصحيفة والصحفي، لكنه أشار إلى أن سيعيد النظر في المسار الذي سيتخذه بعد اعتذار سوستريس.