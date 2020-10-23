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ميلان يعود من اسكتلندا بـ3 أهداف و3 نقاط

23
OCTOBER
2020
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استهل ميلان الإيطالي موسمه القاري بنجاح، حيث تغلب على مضيفه سلتيك الاسكتلندي بنتيجة 3-1، الخميس، في المجموعة الثامنة من الدوري الأوروبي.
 
وسجل للضيوف رادي كرونيتش وبراهيم دياز وينس بيتر هوغ، فيما أحرز لسلتيك محمد اليونسي، لكن الفريق الإيطالي تحمل ضغطا قرب النهاية من بطل اسكتلندا ليضمن الثلاث نقاط.
 
وافتتح كرونيتش الثلاثية عندما ارتقى أعلى من المدافع ستيفن ويلش، ليحول تمريرة صمويل كاستييخو العرضية بضربة رأس في الشباك في الدقيقة 14.
 
ورغم ظهور سيلتيك بشكل جيد، فإن الضيوف صنعوا أفضل الفرص خلال الشوط الأول.
 
وعزز ميلان النتيجة عندما أرسل زلاتان إبراهيموفيتش تمريرة إلى تيو هرنانديز في الناحية اليسرى من مرمى سلتيك، ليحولها إلى دياز الذي أطلق تسديدة أرضية منخفضة من مدى قريب في مرمى فاسيليو سباركاس حارس سلتيك قبل نهاية الشوط الأول.
 
وشارك البديل اليونسي بدلا من ويلش بعد الاستراحة، وبدأ الفريق في شن هجمات خطيرة على الجانبين عبر دييغو لاكسال، المعارمن ميلان، وزميله البديل الآخر توم روغيتش.
 
وقلص اليونسي الفارق لسلتيك في الدقيقة 76 من ضربة رأس من مدى قريب إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية، لتشتعل المباراة مع بحث أصحاب الأرض عن هدف التعادل، لكن هدف هوغ في الوقت المحتسب بدلا من الضائع حسم الفوز لميلان.
 
وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، سجل المهاجم التركي يوسف يازجي 3 أهداف في فوز ليل على 10 لاعبين من سبارتا براغ التشيكي بنتيجة 4-1، ليتصدر الفريق الفرنسي المجموعة بفارق الأهداف عن ميلان.
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