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مورينيو: هذا اللاعب أكثر من مجرد بديل لكين

23
OCTOBER
2020
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قال البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي إن كارلوس فينيسيوس يمكنه اللعب بجوار هاري كين في هجوم الفريق بدلا من أن يكون مجرد بديل لمهاجم إنجلترا بعدما صنع اللاعب البرازيلي هدفين في فوز 3-صفر على لاسك النمساوي في الدوري الأوروبي، الخميس.
 
وأهدر فينيسيوس، الذي شارك في أول مباراة مع توتنهام منذ انضمامه قادما من بنفيكا لمدة موسم على سبيل الإعارة، فرصة بضربة رأس من مدى قريب في أول 10 دقائق قبل أن يصنع هدفين للوكاس مورا وسون هيونغ-مين.
 
وأشار مورينيو إلى أن اللاعب (25 عاما) لا يزال يتأقلم مع الحياة في إنجلترا وأن توتنهام لم ير الأفضل منه بعد.
 
وأبلغ مورينيو الصحفيين "قدم أداء جيدا لكن يمكنه تقديم الأفضل. لكن للأسف ما زال لم يفعل ذلك، ليس من السهل تحدث الإنجليزية لذا تأقلمه مع الفريق ليس سهلا على الرغم من وجود أشخاص رائعين يحاولون تسهيل الأمور عليه".
 
وتابع: "لكن يمكننا رؤية أنه يملك المزيد. إنه ليس أنانيا ومهاجما جيدا، يمكنه اللعب بجوار هاري كين عندما يصل إلى أفضل فتراته وليس أن يكون مجرد بديل له".
 
وجلس كين على مقاعد البدلاء في انتصار توتنهام الذي منحه صدارة المجموعة العاشرة قبل أن يحل الفريق ضيفا على بيرنلي في الدوري الإنجليزي الاثنين.
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