سلة: "جزّين" في تصفيات بطولة تحدي المهارات الفنية

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استضاف "مجمع جوليان وليندا سليم - جزين" تصفيات "بطولة تحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثية لأكاديميات كرة السلة" من تنظيم "شركة سبورتس مانيا" وموافقة الاتحاد اللبناني لكرة السلة.

وتبارى المشاركون في جوّ حماسي إيجابي وبمشاركة خمس فئات عمريّة للذكور (دون ١٠ سنوات، دون ١٢ سنة، دون ١٤ سنة، دون ١٦ سنة ودون ١٨ سنة) .وتأهل صاحبا المركز الأول والثاني عن كل فئة عمرية إلى بطولة لبنان العامّة لتحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثيّة.

وحرصت الشركة المنظمة على اتخاذ كافة اجراءات الوقاية من وباء كورونا واتباع ارشادات وزارة الصحة العامة بهذا الصدد.