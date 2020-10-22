انتخابات اتحاد السباحة: أسماء المرشحين الـ13 لملء المقاعد الـ11

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أعلنت الأمانة العامة للاتحاد اللبناني للسباحة عن اقفال باب الترشيح لانتخابات اللجنة الادارية الجديدة للاتحاد على ١٣ مرشح يستوفون الشروط القانونية لملء المقاعد ال11 وهم : الدكتور طوني نصار، فريد ابي رعد، عادل يموت، المحامي طانيوس حنين، ميشال حبشي، كابي الدويهي، رولا ناطور الخطيب، جورج الجلخ، جورج حبايب، جورج يزبك، المحامي رامي ادهمي، احمد زعرور ومحمد صقر.

وفي سياق متّصل ،ستنعقد الجمعية العمومية العادية يوم السبت ٢٤ تشرين الأول الجاري في تمام الساعة الخامسة عصراً و الجمعية العمومية الاستثنائية الانتخابية في تمام الساعة السادسة في مقر نادي مون لاسال لانتخاب 11 عضواً.

واوضح امين عام الاتحاد فريد أبي رعد ان الاتحاد اتّخذ كافة الاجراءات للوقاية من وباء "كورونا" خاصة لناحية التباعد الاجتماعي خلال الجمعيتين العموميتين.