هدف رائع من راؤول خيمينيز أمام ليدز

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سجل راؤول خيمينيز هدفا من تسديدة اصطدمت برأس كالفن فيليبس، لاعب وسط ليدز يونايتد، وغيرت اتجاهها لتسقط في الشباك وتمنح ولفرهامبتون فوزا صعبا (1-0)، في الدوري الإنجليزي، يوم الاثنين.

واستحوذ ليدز على الكرة في الشوط الأول ولعب تمريرات عرضية كثيرة في المنطقة من مختلف الزوايا وهدد مرمى المنافس في الركلات الثابتة، لكنه أخفق في هز الشباك.

وتحسن أداء ولفرهامبتون في الشوط الثاني وسجل هدفا بواسطة رومان سايس ألغاه الحكم بسبب وجود تسلل قبل أن يهز المكسيكي خيمينيز الشباك بتسديدة اصطدمت برأس فيليبس وخدعت الحارس عند الدقيقة الـ70.

وبهذا الفوز الصعب خارج ملعبه يحتل ولفرهامبتون المركز السادس بتسع نقاط من خمس مباريات متأخرا، بفارق الأهداف عن ليستر سيتي وأرسنال.

ويحتل ليدز، الصاعد حديثا، المركز العاشر بسبع نقاط.