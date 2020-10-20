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بالصور.. صلاح يظهر بحذاء خاص أمام أياكس احتفالا بالمئوية التاريخية

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سيرتدي النجم المصري محمد صلاح زوجا خاصا من أحذية أديداس في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، بعد أن سجل الهدف الـ 100 مع ناديه ليفربول، في ديربي "الميرسيسايد" أمام إيفرتون، السبت.
 
وأصبح الفرعون المصري، اللاعب الـ17 الذي يسجل 100 هدف أو أكثر في تاريخ ليفربول في مختلف المسابقات، وذلك منذ انتقاله إلى صفوف "الريدز" قادما من روما في صيف 2017.
 
وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن شركة أديداس للألبسة الرياضية قررت الاحتفال بإنجاز صلاح، بابتكار نسخة مخصصة من أحذية كرة القدم X Ghosted لكي يرتديها هداف ليفربول في مباراة "الريدز" ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا ضد أياكس يوم الأربعاء القادم.
 
وسيشهد تصميم الحذاء ذي الإصدار المحدود والذي أطلق عليه تسمية"Mo's Golden Touch"، أي "لمسة مو الذهبية"، دخول لاعب ليفربول صاحب القميص رقم 11 إلى أرض الملعب مرتديا زوجا من الأحذية باللون الذهبي والأبيض مع علامة "Salah100" المصاحبة له، إضافة لعلم بلاده مصر.
 
لكن صلاح سبق له تجربة واختبار الحذاء الذهبي في تدريبات يوم أمس الاثنين، إلا أنه يتطلع لاستخدامه بشكل صحيح عند تسجيل هدف يوم الأربعاء في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
 
وبات صلاح ثالث أسرع لاعبي النادي تسجيلا لـ100 هدف، بمشاركته في 159 مباراة، خلف روجر هانت (144 مباراة)، وجاك باركينسون (153 مباراة).
 
وأحرز محمد صلاح البالغ 28 عاما، 79 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، و19 هدفا في دوري أبطال أوروبا، وهدفا في التصفيات المؤهلة للبطولة الأوروبية، وهدفا في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
روسيا اليوم
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