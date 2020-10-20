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أغويرو في عين العاصفة.. أصداء "التصرف المشين" تلاحقه

20
OCTOBER
2020
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لا تزال أصداء التصرف الغريب الذي قام به الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي مع مساعدة الحكم، خلال مباراة فريقه أمام أرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يلقي بظلاله وسط حالة من الغضب من تصرف اللاعب.
 
 
وقام أغويرو خلال أحداث المباراة بوضع يده على كتف الحكم المساعد سيان ماسي-إليس، بعد أن أشارت في كرة مشتركة إلى رمية جانب لصالح أرسنال، بينما كان يريدها أغويرو لصالح مانشستر سيتي، إلا أن مساعدة الحكم رفعت يدها لكى تبعد عنها يد أغويرو.
 
وتعتبر سيان ماشي (35 عاما) واحدة من أكثر حكام المباريات شهرة في كرة القدم، وشاركت في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2010، وحصلت على جائزة "إم بي إي" لخدمات كرة القدم في عام 2017.
 
وشن الكثير من اللاعبين السابقين وخبراء كرة القدم، والجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة هجوما شديدا على أغويرو، كما نال اللاعب خصوماً جدد كثيرين من الجانب النسائي، حيث رفضت الكثيرات حول العالم تصرف اللاعب، ووصفنه بأنه غير محترم في التعامل مع امرأة.
 
وانضمت الأميركية أليكس مورغان، نجمه منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم، لحملة الهجوم على اللاعب، ونشرت تغريدة غاضبة من فعلته عبر "تويتر".
 
فيما كتبت خيمينا باندورو، من طاقم المنتخب الأميركي للسيدات، عبر "تويتر" على تصرف اللاعب: "مهين. قلة احترام. متعالي. مؤخرة العنق. أسفل الظهر. اللمسات الشائعة غير المرغوب فيها، التي تجعلك تشعر بأنك صغير وضعيف عند التعامل مع شخص غريب تماما"، وأضافت "أنا أكره هذا كثيرا"،
 
وتأتي هذه العاصفة في الوقت الذي طالب فيه عدد كبير من المشجعين بفرض عقوبة كبيرة على أغويرو، وانتقدوا حكم المباراة لعدم قيامه بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه، مؤكدين أن تصرفه غير مقبول.
 
وكتبت الكاتبة البريطانية ليان بريسكوت: لمس أغويرو رقبة سيان ماسي، أمر سيء جداً، كما شن نجوم كرة القدم الإنجليزية السابقين أيان رايت وآلان شيرر وغاري لينيكر بدورهم هجوماً على اللاعب، واستنكروا ما قام به.
 
من جانبه، دافع مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، عن أغويرو عقب نهاية المباراة، عند سؤاله عما قام به، وقال: "هو ألطف شخص قابلته في حياتي، لا يمكننا مناقشة ما قام به، ابحثوا عن المشاكل في المواقف الأخرى، وليس في هذه الحالة".
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