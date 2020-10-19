living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مواي تاي: جمعية عمومية انتخابية في 1 تشرين الثاني المقبل

19
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
دعت الهيئة الادارية للاتحاد اللبناني للمواي تاي(تاي بوكسينغ) الجمعيات المنضمة الى عائلة الاتحاد الى حضور الجمعية العمومية  لانتخاب  هيئة ادارية جديدة  عند الساعة العاشرة من قبل ظهر الاحد الواقع فيه 1 تشرين الثاني المقبل  في مقر  الاتحاد( فرن الشباك - ميغا مول سنتر- الطابق الاول) .
 
يحدد نصاب الجلسة الاولى بثلثي الأعضاء من الأندية المستكملة الشروط والتي يحق لها التصويت.
 
وفي حال لم يتأمّن النصاب في الجلسة الاولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكماً للانعقاد في  جلسة ثانية في الاسبوع الذي يليه أي بتاريخ 8 تشرين الثاني المقبل  في نفس  المكان والتوقيت دون الحاجة الى توجيه دعوة ثانية ويكون النصاب فيها الاكثرية المطلقة اي اكثر من النصف .
 
وفي سياق متّصل ،فُتح باب  الترشيح يوم الاثنين   12 تشرين الأول الجاري  ويقفل  قبل موعد الجلسة الاولى بثلاثة ايام أي بتاريخ 28 تشرين الأول الجاري عند  الساعة الثانية عشرة ظهرا . وتتم عملية تقديم الطلبات في مقر  الاتحاد.
 
وستنشر الهيئة الادارية لائحة باسماء المرشحين المقبولين في مقر الاتحاد في اليوم التالي لاقفال مهلة التراشيح.
 
وفي ما يلي جدول أعمال الجلسة:
1- افتتاح الجلسة بالنشيد الوطني اللبناني  .
2 -الاطلاع على كتب التفويض للمندوبين وتسجيلها.
3- المناداة على الحضور ( للتأكد من النصاب )
4- الاطلاع على كتب الترشيح لعضوية الهيئة الادارية .
5- اقرار جدول اعمال الهيئة العامة المنعقدة .
5- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
6- تلاوة  البيان الاداري السنوي ومناقشته والمصادقة عليه .
7- تلاوة البيان المالي السنوي حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية والمصادقة عليه وتبرئة ذمّة اللجنة الادارية للاتحاد  .
8- مناقشة واقرار الموازنة العامة المرتقبة لعام 2021 .
9 – مناقشة واقرار روزنامة  النشاطات لعام 2021  واعتماد الروزنامة الفصلية .
10- انتخاب هيئة ادارية جديدة .
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout