مواي تاي: جمعية عمومية انتخابية في 1 تشرين الثاني المقبل

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دعت الهيئة الادارية للاتحاد اللبناني للمواي تاي(تاي بوكسينغ) الجمعيات المنضمة الى عائلة الاتحاد الى حضور الجمعية العمومية لانتخاب هيئة ادارية جديدة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر الاحد الواقع فيه 1 تشرين الثاني المقبل في مقر الاتحاد( فرن الشباك - ميغا مول سنتر- الطابق الاول) .

يحدد نصاب الجلسة الاولى بثلثي الأعضاء من الأندية المستكملة الشروط والتي يحق لها التصويت.

وفي حال لم يتأمّن النصاب في الجلسة الاولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكماً للانعقاد في جلسة ثانية في الاسبوع الذي يليه أي بتاريخ 8 تشرين الثاني المقبل في نفس المكان والتوقيت دون الحاجة الى توجيه دعوة ثانية ويكون النصاب فيها الاكثرية المطلقة اي اكثر من النصف .

وفي سياق متّصل ،فُتح باب الترشيح يوم الاثنين 12 تشرين الأول الجاري ويقفل قبل موعد الجلسة الاولى بثلاثة ايام أي بتاريخ 28 تشرين الأول الجاري عند الساعة الثانية عشرة ظهرا . وتتم عملية تقديم الطلبات في مقر الاتحاد.

وستنشر الهيئة الادارية لائحة باسماء المرشحين المقبولين في مقر الاتحاد في اليوم التالي لاقفال مهلة التراشيح.

وفي ما يلي جدول أعمال الجلسة:

1- افتتاح الجلسة بالنشيد الوطني اللبناني .

2 -الاطلاع على كتب التفويض للمندوبين وتسجيلها.

3- المناداة على الحضور ( للتأكد من النصاب )

4- الاطلاع على كتب الترشيح لعضوية الهيئة الادارية .

5- اقرار جدول اعمال الهيئة العامة المنعقدة .

5- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.

6- تلاوة البيان الاداري السنوي ومناقشته والمصادقة عليه .

7- تلاوة البيان المالي السنوي حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية والمصادقة عليه وتبرئة ذمّة اللجنة الادارية للاتحاد .

8- مناقشة واقرار الموازنة العامة المرتقبة لعام 2021 .

9 – مناقشة واقرار روزنامة النشاطات لعام 2021 واعتماد الروزنامة الفصلية .

10- انتخاب هيئة ادارية جديدة .