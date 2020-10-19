living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أزمة في برشلونة.. خطاب مفاجئ من اللاعبين للإدارة و"3 منشقين"

19
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في خطوة تكشف أزمة حقيقية داخل برشلونة، أرسل لاعبو الفريق الإسباني خطابا إلى الإدارة يرفضون فيه مقترحا لخفض الرواتب بنسبة 30 بالمئة في العام المقبل.
 
وقالت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، إن 3 لاعبين فقط دعموا خطة تقليص الرواتب ورفضوا التوقيع على الخطاب، هم حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيغن والمدافعان الفرنسي كليمنت لانغلي والأميركي المنضم حديثا سيرجينو ديست.
 
وتعرض برشلونة لضربة مالية كبيرة مؤخرا بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وخسر خلال الأشهر الأخيرة أكثر من 200 مليون يورو من إيراداته التي كانت متوقعة.
 
وتضخمت ديون النادي الكتالوني بأكثر من الضعف خلال العامين الأخيرين، من 217 مليون يورو في يونيو 2019 إلى 488 مليونا في الشهر ذاته من العام الجاري.
 
وكان اللاعبون وافقوا على تخفيض مؤقت للأجور بنهاية الموسم الماضي، لتخفيف الضغط المالي المتزايد في "كامب نو" من جراء الأزمة، لكن يبدو أن تطبيق الفكرة ذاتها العام المقبل لا يروق للكثير منهم.
 
وأكدت "ماركا" أن اللاعبين، باستثناء الثلاثة "المنشقين"، أرسلوا خطابا إلى مجلس الإدارة لتأكيد عزمهم عدم الموافقة على خفض رواتبهم بدءا من العام المقبل.
 
وتقول الصحيفة إن موقف تير شتيغن ولانغلي وديست يعزز خطة مجلس الإدارة، و"يمكن أن يفسد أي فرصة للتوصل إلى حل وسط".
 
وقبل أيام، كشفت محطة راديو "كادينا سير" المحلية أن النادي دخل في مفاوضات مع اللاعبين والعاملين تمتد حتى 5 نوفمبر المقبل، لإقناعهم بخطة التقشف المطروحة.
 
لكن المصدر أكد أن بعض نجوم الفريق أبدوا بالفعل استياءهم من الخطة ولن يكون من السهل إقناعهم بتنفيذها، من دون ذكر أسمائهم، بل إن عددا منهم هدد بفسخ عقده بنهاية الموسم الجاري في حال اقتطعت أي جزء من أجره.
 
وودع الفريق موسم 2019-2020 خالي الوفاض لأول مرة منذ عام 2007، وغادر دوري أبطال أوروبا بهزيمة مذلة على يد بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 2-8 استدعت تغيير الجهاز الفني والاستغناء عن بعض اللاعبين.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout