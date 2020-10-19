بالفيديو.. ليفربول يحتفل بمحمد صلاح بطريقة مميزة

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بعد إحراز النجم المصري محمد صلاح هدفه رقم 100 مع نادي ليفربول الإنجليزي خلال مباراته أمام إيفرتون، السبت، قام "الريدز" بتكريمه بطريقة مميزة.

وأحرز محمد صلاح الهدف الثاني "للريدز" في مرمى جاره إيفرتون في "ديربي المرسيسايد"، الذي جرى على ملعب "غوديسون بارك"، وانتهى بالتعادل (2-2) ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح الفرعون المصري، اللاعب الـ17 الذي يسجل 100 هدف أو أكثر في تاريخ ليفربول في مختلف المسابقات، وذلك منذ انتقاله إلى صفوف "الريدز" قادما من روما في صيف 2017.

وكرم فريق ليفربول نجمه المصري بنشر فيديو لجميع أهدافه الـ100 بقميص "الريدز" عبر موقعه الرسمي، حيث بات صلاح ثالث أسرع لاعبي النادي تسجيلا لـ100 هدف، بمشاركته في 159 مباراة، خلف روجر هانت (144 مباراة)، وجاك باركينسون (153 مباراة).

وأحرز صلاح (28 عاما) 79 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز و19 هدفا في دوري أبطال أوروبا وهدفا في التصفيات المؤهلة للبطولة الأوروبية وهدفا في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.