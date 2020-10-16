نجم كرة قدم جديد ينضم إلى قافلة المصابين بفيروس كورونا

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أعلن المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، الألماني توماس توخيل، إصابة لاعب خط الوسط الإسباني أندير هيريرا، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال توخيل، حسبما نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن أندير هيريرا خضع لفحوصات كورونا وجاءت النتيجة إيجابية.

ولم يتدرب اللاعب مؤخرا مع بقية زملائه في المران الجماعي للفريق الباريسي، ليدخل على الفور في فترة حجر صحي منزلي حتى يتعافى من الوباء.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة فريق نيم مساء غد الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة للدوري الفرنسي لكرة القدم.

وينضم هيريرا بذلك لقائمة الغائبين عن باريس في لقاء الجمعة حيث يفقد توخيل خدمات ماركو فيراتي، جوليان دراكسلر، ماركينيوس ، كيرير، ماورو إيكاردي وخوان بيرنات بداعي الإصابة.

وتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة الثنائي داجبا ودانيلو بيريرا في اللقاء، في انتظار نتائج فحوصات كورونا، بعد مخالطتهما لحالات مصابة بـ"كوفيد -19" خلال فترة التوقف الدولي.

يذكر أن عددا من لاعبي باريس سان جيرمان أصيبوا بفيروس كورونا، مثل الثنائي البرازيلي: نيمار دا سيلفا وماركينيوس، والثلاثي الأرجنتيني: أنخيل دي ماريا، ولياندرو باريديس وماورو إيكاردي، والمهاجم الفرنسي كيليان مبابيِ، والحارس الكوستاريكي وكيلور نافاس.