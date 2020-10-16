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ليست مباراة.. يوفنتوس يتجرع خسارة هائلة

16
OCTOBER
2020
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أعلن يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، الخميس، أن النادي سجل خسائر بلغت 89.7 مليون يورو (105 ملايين دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي.
 
وترأس رئيس النادي أندريا أنييلي اجتماع المساهمين العاديين في تورينو، من خلال مؤتمر عبر دائرة الفيديو المغلقة من جراء تفشي جائحة كورونا، وفق "فرانس برس".
 
ولفت نادي يوفنتوس حامل اللقب في المواسم التسع الأخيرة إلى أن العجز الحالي أكثر من ضعف عجز السنة المالية السابقة.
 
وأوضح نادي "السيدة العجوز" في بيان أن "المساهمين العاديين صادقوا في اجتماعهم على البيانات المالية اعتباراً من 30 يونيو 2020".
 
وأضاف أنه "تم تسجيل خسارة قدرها 89.7 مليون يورو (مقارنة بخسارة 39.9 مليون يورو في 2018/2019)، والتي تمت تغطيتها باستخدام احتياطي الأسهم".
 
وأعلن النادي من جهة أخرى، عن هيكلية تنظيمية جديدة مع تولي فيديريكو كيروبيني منصب مدير كرة القدم الجديد.
 
وتشمل الهيكلية التنظيمية الجديدة "تركيز أنشطة النادي على مجالين: منطقة كرة القدم ومنطقة الأعمال".
 
وأضاف بيان النادي أن كيروبيني "سيتولى دور مدير الكرة، ويرفع تقاريره مباشرة إلى فابيو باراتيتشي، الذي يتولى المسؤولية المباشرة عن الفريق الأول".
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