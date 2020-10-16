living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصر.. أول خطوات لإطلاق الدوري النسائي

16
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مخاطبة أندية الدوري المحلي لتكوين فرق نسائية للمشاركة في دوري السيدات الموسم المقبل، وذلك من "أجل توسيع قاعدة الممارسة النسائية تماشياً مع الاتجاه الدولي والقاري للنهوض بها".
وأضاف الاتحاد أن هذه الخطوة تأتي "تزامناً مع قرار الاتحاد الأفريقي بإطلاق النسخة الأولى من دوري أبطال إفريقيا للسيدات اعتباراً من الموسم الرياضي 2021/2020، مما يمثل فرصة للأندية المصرية لتمثيل مصر على المستوى القاري والأفريقي وتحقيق إنجازات على هذا الصعيد إسوة بما تحققه الفرق المصرية في مسابقات الرجال".
 
وأعلن الاتحاد أيضاً تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت إشراف سحر عبد الحق، عضو اللجنة المكلفة إدارة الاتحاد، وأحمد رمضان مديراً فنياً.
 
وقالت عبد الحق المشرفة على الكرة النسائية، إن رمضان "له باع طويل في الكرة النسائية بالدوري الأميركي ويعمل من خلال دراسة وعلم، بالإضافة إلى أن أعضاء الجهاز الفني لهم أيضا خبرات جيدة في كرة القدم النسائية".
 
من جانبه، قال جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد، إن "الكرة النسائية بدأت تنتشر في مصر وستنتشر أكثر من خلال دوري المدارس والجامعات".
 
وتطرق رمضان إلى أن "أهمية وجود الأندية الشعبية مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي"، مضيفا أن "المشكلة الأساسية في الكرة النسائية عدم وجود أهداف وطموح لدى اللاعبات".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout