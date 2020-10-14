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رونالدو يغادر معسكر البرتغال إلى تورينو بعد إصابته بكورونا

14
OCTOBER
2020
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ذكرت تقارير صحفية أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، المصاب بفيروس كورونا، غادر معسكر منتخب بلاده بالقرب من لشبونة الأربعاء عائدا إلى مدينة تورينو الإيطالية على متن طائرته الخاصة لقضاء فترة الحجر الصحي.


وكان الاتحاد البرتغالي قد أعلن الثلاثاء في بيان على موقعه الرسمي أن نتيجة فحص رونالدو "جاءت إيجابية بـ"كوفيد-19" ولن يلعب ضد السويد".
وأتى الإعلان عن إصابة نجم "السيدة العجوز" بالفيروس، بعد يومين على مواجهة بطل أوروبا ضد وصيفته فرنسا بطلة العالم (صفر-صفر) في باريس في دوري الأمم الأوروبية.

وتم وضع لاعب يوفنتوس الذي لم تظهر عليه أي أعراض، في الحجر الطبي لمعسكر منتخب البرتغال في أويراس فور الكشف عن النتيجة الإيجابية لـ "كوفيد-19".

وانضم النجم البالغ من العمر 35 عاماً إلى العديد من النجوم الذين كانوا عرضة للإصابة بالفيروس مثل زميله في يوفنتوس الأرجنتيني باولو ديبالا، والبرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان وزميله في النادي الفرنسي كيليان مبابي والمخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان الإيطالي.

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