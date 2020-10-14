فيرمينو يكيل المديح لصلاح.. "ما يفعله لا يصدق"

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أشاد النجم البرازيلي، روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الإنجليزي، الثلاثاء، بزميله المصري محمد صلاح، لافتا إلى الجهد الكبير الذي يقوم به في التدريبات والمباريات.

وقال فيرمينو في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم: "أنا معجب جدا بصلاح، أحب الطريقة التي يلعب بها".

وأضاف "صلاح يسجل الكثير من الأهداف، من الصعب على المرء تصديق ما يقوم به من عمل دؤوب وجهد حثيث".

وتابع: "أنا محظوظ للغاية باللعب إلى جانبه وكذلك إلى جانب الرائع الآخر ساديو ماني".

يذكر أن صلاح وفيرمينو يتألقان بجوار ساديو ماني في قيادة هجوم ليفربول منذ 3 سنوات، ما ساهم في إعادة "الريدز" لمنصات التتويج.

وصلاح متألق بقوة منذ بداية موسمه الجديد، إذ سجل 5 أهداف في الجولات الـ4 الأولى بالدوري الإنجليزي، الذي عاد لخزائن النادي بعد 30 عاما من الغياب، كما توج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية عام 2019.