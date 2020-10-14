أوكرانيا تحقق فوزا تاريخيا على إسبانيا

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حققت أوكرانيا فوزا تاريخيا على ضيفتها إسبانيا بهدف نظيف، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن المستوى الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وهو الفوز الأول لأوكرانيا في 8 مواجهات ضد إسبانيا، والثاني لها في النسخة الثانية للمسابقة القارية الجديدة، بعد الأول على سويسرا 2-1 في الجولة الأولى.

ولم تخسر إسبانيا مبارياتها السبع السابقة ضد أوكرانيا، حيث فازت في 6 الأخيرة وتعادلا مرة.

وسجل فيكتور تسياغانكوف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76، بينما تناوب لاعبو إسبانيا على إضاعة الفرص ودفعوا الثمن غاليا.

وأنعشت أوكرانيا آمالها في المنافسة على بطاقة المجموعة المؤهلة إلى الدور نصف النهائي، حيث رفعت رصيدها إلى 6 نقاط بفارق نقطة واحدة خلف إسبانيا، وبفارق الأهداف خلف ألمانيا التي تعادلت مع سويسرا 3-3.

وحرمت أوكرانيا إسبانيا من الفوز الثالث على التوالي، بعد تعادلها الثمين مع مضيفتها ألمانيا 1-1 في الجولة الأولى.