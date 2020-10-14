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الأرجنتين تفك نحس "الملعب الجحيم" وتتصدر تصفيات المونديال

14
OCTOBER
2020
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تحدت الأرجنتين الظروف الصعبة باللعب على ارتفاع 3600 متر فوق سطح البحر، وفكت النحس الذي لازمها 15 عاما في لاباز، بفوزها على مضيفتها بوليفيا 2-1، الثلاثاء، في افتتاح الجولة الثانية من التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.
 
وافتتح التسجيل لأصحاب الملعب مارسيلو مورينو في الدقيقة 24، فيما سجل لاوتارو مارتينيز (45) وخواكين كوريا (79) هدفي الأرجنتين.
 
وهو الفوز الأول للأرجنتين على مضيفتها بوليفيا في عقر دارها منذ عام 2005، وتحديدا في 26 مارس في تصفيات مونديال 2006 عندما تغلبت عليها 2-1، والفوز الرابع فقط للأرجنتين في لاباز في تاريخ المواجهات بين المنتخبين.
 
وخسرت الارجنتين مرتين في آخر 3 رحلات إلى لاباز دون أن تتذوق طعم الفوز، من بينهما خسارة تاريخية 1-6 في تصفيات مونديال 2010 بقيادة المدرب دييغو مارادونا، علما أنها خسرت المباراة الأخيرة بينهما في تصفيات مونديال 2018 بثنائية نظيفة.
 
ووضعت الأرجنتين حدا لمعاناتها عندما تحل ضيفة على بوليفيا بملعب "هرناندو سيليس" الأولمبي، وحققت فوزا غاليا هو الثاني على التوالي في التصفيات، بعد الأول غير المقنع على ضيفتها الإكوادور 1 -صفر في الجولة الأولى، فانفردت بصدارة الترتيب مؤقتا برصيد 6 نقاط.
 
في المقابل، منيت بوليفيا بخسارتها الثانية على التوالي بعد الأولى المذلة أمام مضيفتها البرازيل صفر-5.
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