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بعد إصابة رونالدو بكورونا.. جورجينا تدعمه على طريقتها الخاصة

14
OCTOBER
2020
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بعد تأكيد إيجابية نتيجة تحاليل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، قامت صديقته، جورجينا رودريغيز بدعمه على طريقتها الخاصة.
 
ونشرت جورجينا صورة على حسابها الشخصي "تويتر" تظهر فيها مع رونالدو أثناء مكالمة فيديو، وسط ابتسامة مشرقة.
 
وكتبت على هذه الصورة عبارة: "أنت مصدر إلهامي"، وفي نفس الوقت ظهر رونالدو مبتسما وبدون أي قلق من فيروس كورونا المستجد ويثق كليا في تعافيه العاجل.
 
 
وجاءت رسالة جورجينا إلى صاروخ ماديرا في وقت عصيب للنجم البرتغالي، لأن الحجر الصحي سيجبره على الغياب عن عدة مباريات، حيث أصبح خارج مباراة السبت المقبل أمام كروتوني في الدوري الإيطالي، وبعدها مباراة دوري أبطال أوروبا أمام دينامو كييف، وهناك شكوك بشأن لحاقه بلقاء برشلونة ومواجهة منافسه الدائم ليونيل ميسي، قائد البلوغرانا.
 
وكان رونالدو تعرض لانتقادات في إيطاليا عقب مغادرته الحجر الصحي المفروض من السلطات الصحية للسفر إلى البرتغال ودخوله معسكر المنتخب، بعد اكتشاف حالتين بفيروس كورونا المستجد في الجهاز الطبي ليوفنتوس في 3 أكتوبر الماضي.
 
ووضعت إصابة رونالدو بفيروس كورونا العديد من لاعبي ريال مدريد تحت المجهر، بسبب اختلاطهم به، منهم سيرخيو راموس ورافاييل فاران وفيرلاند ميندي بسبب المواجهة التي خاضها منتخب البرتغال ضد إسبانيا وفرنسا.
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