الزمالك يدفع حرس الحدود إلى "المصير المؤلم"

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فاز الزمالك على مضيفه حرس الحدود 2-1، في المباراة التي أقيمت الاثنين على ملعب المكس بمدينة الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 33 للدوري المصري الممتاز.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 68 نقطة وبقي في المركز الثاني، فيما ظل حرس الحدود في المركز السادس عشر، بعدما تجمد رصيده عند 30 نقطة ودع بهم المسابقة، مكملا عقد الثلاثي الهابط مع "إف سي مصر" وطنطا.

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وتقدم الحرس عن طريق عمرو الحلواني (7 من ركلة جزاء)، وعادل النتيجة للزمالك مصطفى محمد (65)، ثم أضاف محمود حمدي "الونش " هدف الفوز (75).

وفي مباراة مؤجلة من الجولة العشرين، حول المصري البورسعيدي تأخره بهدف أمام مضيفه الاتحاد السكندري إلى فوز 2-1، على ملعب الجيش في برج العرب.

وبتلك النتيجة، رفع المصري رصيده إلى 42 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 39 نقطة في المركز العاشر.

وفاز الإنتاج الحربي على مضيفه "إف سي مصر" بثلاثية نظيفة على ملعب الكلية الحربية في القاهرة، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 18.

ورفع الإنتاج رصيده إلى 40 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد "إف سي مصر"، عند 21 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.