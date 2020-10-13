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نجم ريال مدريد: سيطرت على "العادة السيئة"

13
OCTOBER
2020
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أكد نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني، كاسيميرو، أنه بدأ في السيطرة على نفسه فيما يخص التهور في اللعب، الذي كان يتسبب في حصوله على البطاقات ومن ثم إيقافه عن اللعب.
 
وقال اللاعب البرازيلي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الحذر من البطاقات؟ أنا دائمًا حريص جدا في المباريات، وسيطرت جدًا على هذا الوضع، وآمل أن أستمر دون أن يوقفوني".
 
وتحدث كاسيميرو عن اختياره رقم 14 مع ريال مدريد، فقال: "عندما عدت من فترتي مع بوتو أخبروني بأن اختار بين رقمي 21 و14، لم أتردد واخترت رقم 14 لأنه كان رقم تشابي ألونسو وجوتي، كانا قدوتين تعلمت منهما الكثير".
 
وقال كاسيميرو: "أحب مشاهدة كرة القدم، لدرجة أن زوجتي تغضب مني أحيانًا لأنني أقضي جميع الأيام في مشاهدة المباريات، هل سأصبح مدرب؟ ربما لا، لأنه منصب صعب للغاية، أيًا كانت نتيجة الأمور فإن المدرب سيكون دائما المذنب".
 
وعن تعاقد ريال مدريد مع النجم الفرنسي، كيليان مبابي، قال: "مبابي؟ هو لاعب عظيم، ونحن نتحدث دائمًا عن العديد من اللاعبين، وإذا تعاقد النادي معهم سيكون لدينا 100 لاعب، لكنه الآن لاعب في باريس سان جرمان وأتمنى له التوفيق".
 
وعن زميله البلجيكي إيدين هازارد، أوضح "الشعور الذي يتركه في التدريبات هو أنه لاعب رائع، وبمجرد أن يلعب 3 أو 4 مباريات ويزيد من سرعته سيستعيد مستواه الذي نعرفه".
 
وأضاف "بالطبع نريد تسجيل الكثير من الأهداف، لكن منذ العام الماضي قمنا ببناء فريق قوي، ولا يمكننا تسجيل 5 أهداف في كل مباراة".
 
وتحدث عن الفرنسي كريم بنزيمة، قائلا: "حين نتحدث عن كريم، فإننا نتحدث عن واحد من أفضل المهاجمين في العالم، ويجب التحدث عنه بكل احترام".
 
وعن الانتقادات للفريق، كشف "دع الناس يتحدثون بما يريدون، فنحن في صدارة جدول الترتيب".
 
واختتم بالحديث عن رحيل الويلزي غاريث بيل، قائلا: "لقد كان جيدا مع الجميع، وهو أحد أفضل اللاعبين في العالم، وكان من دواعي سروري التعامل معه، وأشكره على جميع الأهداف التي سجلها في النهائيات".
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