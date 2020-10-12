ATCL نظم السباق الخامس للسرعة لقب المحترفين لألكس فغالي والهواة لأبو عاصي السوبر سيريز لمسعد والكروس كار لداغر

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احرز ألكس فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 6 لقب المحترفين واكزافييه مسعد على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 7 لقب السوبر سيريز وشادي ابو عاصي لقب الهواة للسباق الخامس للسرعة(سبيد تيست) الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة في محيط كازينو لبنان.

ويندرج السباق،الذي شاركت فيه 52 سيارة، في اطار الجولة الخامسة من بطولة لبنان لسباقات السرعة للعام الجاري.وتضمّنت المسابقة ثلاث طلعات رسمية وتم اعتماد افضل وقت مسجّل في الطلعات الثلاث لاعلان الترتيب العام للفائزين في كافة الفئات.

ووسط اجراءات وقاية صارمة من وباء كورونا اتخذها النادي المنظّم ، اقيمت المسابقة بحضور جمهور اعتمد التباعد الاجتماعي .

وفي ما يلي النتائج لكافة الفئات:

فئة المحترفين

1-ألكس فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 6 :56.98 ثانية

2-بول قصيفي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :58.43 ث

3-داني مظلوم على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8: 1.00.65 دقيقة

4-طوني الحلو على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8 :1.01.00 د

5- شاهين جابر (سوني) على سوبارو ايمبريزا :1.02.57 د

-اس ام 3 :

1-ابراهيم الياس (باهو) على غولف:1.05.81 د

-الدفع الامامي :

1-الياس الدهني على سيتروين دي اس 3 :1.02.67 دقيقة

-ار سي4

1-جو غالب على بيجو 206 :1.08.80 د

-ار سي3

1-الياس الدهني على سيتروين دي اس 3 :1.02.67 دقيقة

-ارسي 2 والسيارات المصنفة:

1-احمد خالد على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 :1.04.05 د

فئة السوبر سيريز

1-اكزافييه مسعد على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 7 :59.30 ثانية

2-ايلي غانم على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :1.00.87 دقيقة

3-شادي عقل على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8 :1.02.70د

4-بيار رزق على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 :1.03.79 د

5-ايلي سيف على بي ام دبليو ام 3 :1.04.90 د

-فئة الدفع الثنائي:

1-ايلي سيف على بي ام دبليو ام 3 :1.04.90 د

2-مصطفى فخري على ميني جي سي دبليو: 1.06.26د

3-مروان سعد على رينو ميغان ار اس :1.06.92 دقيقة

فئة الهواة

1-شادي ابو عاصي على بيجو 205 جي تي آي :1.06.01 دقيقة

2-رالف حاموش على رينو كليو ار اس:1.07.96 د

3-شادي مخايل على غولف جي تي آي:1.08.98 د

4- شربل جبرايل على غولف جي تي آي :1.09.21 د

5-شادي سقيّم على رينو كليو 2.0 أر اس:1.09.26 د

-فئة ال1

1-ميشال الصقر على ميتسوبيتشي ميراج: 1.20.66 د

فئة السوبر كار:

1-نديم حداد على لمبورغيني مورشييلاجو:1.11.29 د

2-جورج ملك على فيراري 458 ايطاليا:1.11.87 د

3-جوناثان ملك على لمبورغيني غالاردو:1.12.88 د

4-هاني شيت على لمبورغيني هوراكان :1.13.37 د

5-جوزيف الراعي على فيراري 458 ايطاليا:1.18.78 د

فئة الكروس كار

1-انطوني داغر:59.91 ثانية

2-جوني معتوق :1.01.40 د

3-جو كفوري:1.01.84د

4-جوانا حسون:1.02.22 د

5-جان البيري:1.04.25 د

*كأس نادي بي ام دبليو(لبنان)

1-ايلي سيف على بي ام دبليو ام 3 :1.04.90 د

*كأس السيارات الكلاسيكية

1-يوسف قصيفي على بي ام دبليو 635 سي اس آي:1.24.09 د

*كأس الاحتياجات الخاصة:

1-وسام روكز على اودي اس 3 :1.09.93 د

وفي ختام المسابقة توّج مراقب اللجنة الرياضية الوطنية كابي كريكر ومدير السباق نبيل قمبز ومسؤولو السباق الفائزين.

ملاحظة:مرفقة الصور وكلامها:

رقم 1-بطل المحترفين ألكس فغالي

رقم 2-وصيف بطل المحترفين بول قصيفي

رقم 3-بطل السوبر سيريز أكزافييه مسعد

رقم 4-تتويج ابطال فئة المحترفين

رقم 5......وابطال فئة السوبر سيريز

رقم 6-بطل الدفع الأمامي الياس الدهني

رقم 7-كأس ذوي الاحتياجات الخاصة للبطل وسام روكز

(تصوير BISER3A.COM و( MMS-RACING.COM