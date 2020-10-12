كريستيانو رونالدو يعلن موعد اعتزاله كرة القدم

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أعلن كريستيانو رونالدو لاعب المنتخب البرتغالي ونجم نادي يوفنتوس الايطالي أنه سيعتزل لعب كرة القدم بعد 4 سنوات من الآن.

وبحسب موقع "فوتهيد" فإن رونالدو أكد أن كأس العالم 2022، "سيكون البطولة الأخيرة لي في كرة القدم".

ومن المقرر أن يتم رونالدو عامه الـ 36 في فبراير/ شباط المقبل، ويفكر بشكل جدي في الاعتزال مع تقدمه في العمر.

ويمتلك رونالدو مشوار رياضي حافل بالإنجازات، مع منتخب بلاده، ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي حاليًأ.

وشارك مع منتخب بلاده في كأس العالم 4 مرات، 2006 و 2010 و 2014 و 2018، ولكن كانت أبرز انجازاته في المونديال، التأهل إلى نصف النهائي في 2006.