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انتقادات لخطة ليفربول ومان يونايتد لإعادة هيكلة البريميرليغ

12
OCTOBER
2020
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أعرب وزير الرياضة البريطاني، أوليفر دودن، اليوم الاثنين عن خشيته من أن تكون خطة ليفربول ومانشستر يونايتد لإعادة هيكلة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ" محاولة "لانتزاع السلطة".
 
وقال الوزير البريطاني لقناة سكاي نيوز التلفزيونية، ردا على سؤال حول رأيه في اعتبار المقترحات خطة جيدة أم انتزاع للسلطة "أخشى أنها الخيار الثاني وأنا متشكك في ذلك"، وفقا لما ذكرته رويترز.
 
ويدعم الناديان خطة تشمل تغييرات جذرية في هيكلية البريميرليغ، أبرزها تقليل عدد فرق الدوري الممتاز من 20 إلى 18 فريقا بموسم 2022-2023، وإلغاء كأس رابطة المحترفين ومباراة درع المجتمع.
 
وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إن بعض المقترحات "يمكن أن يكون لها تأثير ضار على اللعبة بأكملها"، وعبرت عن خيبة أملها من الدعم العام الذي قدمه رئيس دوري البطولة الإنجليزية، ريك باري، لها.
 
وكانت خطة الإصلاح، التي وضعها المالكون الأميركيون لفريق ليفربول الإنجليزي، مجموعة "فينواي سبورت"، بدعم من عائلة جليزر في فلوريدا المالكة لفريق مانشستر يونايتد، في عام 2017 وينظر إليها على أنها تغيير جذري في إدارة كرة القدم، وتم تسريعها بسبب تفشي وباء كوفيد-19، وبسبب الوضع المالي الذي يواجه العديد من أندية دوري البطولة الإنجليزية.
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