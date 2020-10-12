هاميلتون يعادل الرقم القياسي للأسطورة شوماخر

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أحرز سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، يوم الأحد، المركز الاول في سباق جائزة إيفل الكبرى، المرحلة الحادية عشرة من بطولة العالم لسباقات فورمولا-1، على حلبة نوربورغرينغ الألمانية، معادلا الرقم القياسي للأسطورة الألماني ميكايل شوماخر في عدد الانتصارات.

الفوز هو السابع لهاميلتون هذا الموسم، بعد ستيريا في النمسا والمجر وبريطانيا وأسبانيا وبلجيكا وتوسكانا الأيطالية، فرفع رصيده إلى 91 معادلا إنجاز الألماني بطل العالم سبع مرات.

وتفوق هاميلتون على سائقي ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن ورينو الأسترالي دانيال ريكياردو.

وهو الفوز الثاني لهاميلتون على حلبة نوربورغرينغ التي عادت إلى بطولة العالم هذا العام بعد غيابها منذ 2013، وذلك بعد الأول عام 2011 مع فريق ماكلارين مرسيدس، مستغلا المشاكل الميكانيكية لزميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس الذي اضطر إلى الانسحاب في اللفة السابعة عشرة.

وعزز هاميلتون موقعه في صدارة الترتيب العام موسعا الفارق الى 64 نقطة عن زميله بوتاس الذي بقي ثانيا، وإلى 84 نقطة عن فيرشتابن.

كما عزز هاميلتون، بطل العالم ست مرات، حظوظه في اللقب الرابع على التوالي والسابع في مسيرته الاحترافية وبالتالي معادلة رقم قياسي آخر لشوماخر في عدد الألقاب العالمية.