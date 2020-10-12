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إنجلترا تسقط بلجيكا على ملعب ويمبلي

12
OCTOBER
2020
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قلبت إنجلترا تخلفها أمام بلجيكا إلى فوز 2-1 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية للمستوى الأولى في دوري الأمم الاوروبية في كرة القدم على ملعب ويمبلي في لندن الأحد.
وتقدمت بلجيكا من ركلة جزاء تقدم لها هدافها روميلو لوكاكو (16)، قبل أن ترد إنجلترا بهدفين بواسطة ماركوس راشفورد (39 من ركلة جزاء) ومايسون ماونت (65).
 
ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 7 نقاط من 3 مباريات لتنتزع المركز الأول من بلجيكا بالذات التي تملك 6 نقاط، في حين تلتقي آيسلندا الأخيرة (بلا رصيد) مع الدنمارك (نقطة واحدة) لاحقا.
 
واستهل منتخب "الاسود الثلاثة" مباراته ضد ضيفه البلجيكي متصدر التصنيف العالمي الذي حقق 12 فوزا تواليا في المسابقات الرسمية، في غياب هداف توتنهام هاري كين الذي كان يعاني من إصابة عضلية طفيفة قبل أن يشركه المدرب غاريث ساوثغيت في آواخر المباراة.
 
 
وافتتح جناح بلجيكا يانيك كاراسكو التسجيل، لكن الحكم لم يحتسبه بداعي تسلل زميله تيموثي كاستان الذي مرر له الكرة العرضية. لكن سرعان ما سجل حامل برونزية مونديال روسيا 2018 هدف التقدم عندما تسبب اريك داير في اعاقة لوكاكو داخل المنطقة، فلم يتردد الحكم في احتساب ركلة جزاء انبرى لها مهاجم انتر ميلانو بنجاح معززا رقمه القياسي في عدد الاهداف الدولية لمنتخب بلاده مع 53 هدفا.
 
ورد أصحاب الأرض بركلة جزاء مماثلة إثر اعتراض مونييه لجوردان هندرسون داخل المنطقة فسددها راشفورد بنجاح (39). وكاد كاراسكو يدرك التعادل عندما استثمر كرة خادعة من صانع الالعاب كيفن دي بروين لكنه اخطأ المرمى بقليل (42).
 
وكان المنتخب الإنجليزي الطرف الأفضل في الشوط الثاني، ونجح ماونت في تسجيل هدف الفوز من كرة لولبية داخل المنطقة ارتطمت بقدم مدافع بلجيكا توبي الدرفيلد، لتسقط فوق الحارس سيمون مينيوليه الذي حل بدلا من تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الاسباني بعد اصابة الاخير في ظهره.
 
وسنحت فرصة جديدة لمنتخب إنجلترا لتعزيز تقدمه بعد أن تبادل راشفورد الكرة مع ديكلان رايس ثلاث مرات لكن الأول سدد فوق العارضة (77)، ثم ارتقى كين لكرة رأسية لكنه لم يحسن استغلالها (82).
 
ويلتقي المنتخبان في بروكسل الشهر المقبل.
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