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الأهلي المصري يعطل مسيرة بيراميدز نحو الوصافة

12
OCTOBER
2020
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عطل نادي الأهلي المصري حامل اللقب والذي لعب منقوصا على مدى الشوط الثاني بأكمله، مسيرة بيراميدز نحو وصافة الدوري بتعادله معه سلبيا على ملعب القاهرة الدولي، في افتتاح مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري لكرة القدم.
 
بتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 86 نقطة في المركز الأول، فيما رفع بيراميدز رصيده إلى 64 نقطة بفارق نقطة أقل عن الزمالك الثاني، والأخير لديه فرصة الابتعاد بوصافة الجدول في حال فوزه الاثنين على حرس الحدود.
 
ولعب الأهلي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 42 عقب طرد عمرو السولية لحصوله على البطاقة الحمراء لتعمده الخشونة على محمود حماده.
          
وشهدت البداية هجوما ضاغطا من الأهلي أسفر عن انفراد لحسين الشحات لكنه سدد في جسد الحارس المهدي سليمان (69، ورد محمد فاروق برأسية مرت على يسار علي لطفي.
 
وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للأهلي إثر لمسة يد من جانب أحمد أيمن منصور سددها محمد مجدي "أفشه" وأبعدها المهدي سليمان.
 
واستغل لاعبو بيراميدز النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض في الضغط هجوميا في الشوط الثاني وسدد البديل إبراهيم حسن كرة اصطدمت بالقائم الأيسر لمرمى علي لطفي (55)، ورد المالي إليو ديانج بتسديدة قوية (73) أبعدها المهدي سليمان، وأتبعها أفشه بتسديدة قوية اصطدمت بالقائم الايمن (75). 
 
ومن المقرر أن يتوجه النادي الأهلي إلى المغرب الثلاثاء المقبل لمواجهة الوداد البيضاوي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت المقبل.
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