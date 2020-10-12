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للمرة الـ 17.. سلة ليكرز تحتفظ بلقب الدوري الأميركي

12
OCTOBER
2020
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حصد لوس أنجليس ليكرز لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للمرة 17، ليعادل الرقم القياسي، بعد التفوق 106-93 على ميامي هيت ليفوز بالنهائي 4-2 والذي حسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.
 
وعادل ليكرز الرقم القياسي لبوسطن سيلتيكس في عدد مرات الفوز بلقب الدوري الأميركي.
 
واختتم ليكرز بذلك موسما لا سابق له حيث تم استئناف الموسم في يوليو بعد توقف أربعة أشهر بسبب جائحة كوفيد-19، وأقيمت كل المنافسات بعد استئنافها في ديزني وورلد في فلوريدا.
 
وبرز "الملك" ليبرون جيمس (35 عاما) مع "تريبل دابل" (عشر على الأقل في ثلاث فئات إحصائية) بتسجيله 28 نقطة و14 متابعة و10 تمريرات حاسمة، محرزا لقبه الرابع مع ثلاثة أندية مختلفة وجائزة أفضل لاعب في الدور النهائي.
 
وأضاف أنتوني ديفيس 19 نقطة و15 متابعة لليكرز الذي أحرز لقبه بعد نحو ثمانية أشهر من الوفاة الكارثية لقائده السابق كوبي براينت في حادث تحطم مروحية والذي قاده إلى لقبه الأخير في 2010 قبل تتويجه في الأحد فقاعة أورلاندو الصحية.
 
وكان ليكرز الأفضل والأقوى والأشرس في المباراة السادة، في محاولة لعدم منح ميامي فرصة للانقضاض في اللحظات الأخيرة على غرار المباراة الخامسة الجمعة.
 
واكتفى جيمي باتلر، النجم الرائع لميامي، بتسجيل 12 نقطة و8 تمريرات حاسمة.
 
وصنع ليكرز فجوة كبيرة في الربع الثاني، مسجلا 36 نقطة، أي مجمل عدد نقاط هيت في الشوط الأول (64-36).
 
ونجح أربعة من لاعبي ليكرز بتسجيل عشر نقاط أو أكثر قبل الاستراحة.
 
سجل الموزع المخضرم راجون روندو ست كرات من 6 محاولات، ليبني ليكرز ثاني أكبر فارق قبل الاستراحة في تاريخ المباريات النهائية (+28).
 
وبعد دخوله بديلا، سجل روندو المتوج بلقب 2008 مع بوسطن، 19 نقطة وأضاف كنتافيوس كالدويل-بوب 17 نقطة وداني غرين 11.
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