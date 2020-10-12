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رئيس رابطة "الليغا": ميسي آلة لكسب المال

12
OCTOBER
2020
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أكد رئيس رابطة "الليغا"، خافيير تيباس، أن الدوري الإسباني قد تطوّر كثيرا في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى دور لاعبين بارزين أمثال ليونيل ميسي في مثل هذا التقدم.
 
 
وتحدث تيباس في فعالية خاصة بصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" عن رغبة ميسي في الرحيل عن برشلونة قائلا: "ميسي كان يريد الرحيل.. إنه آلة لكسب المال"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.
 
وأضاف: "لقد ترك لاعبون بارزون أمثال كريستيانو رونالدو ونيمار الدوري الإسباني، إلا أن الدوريات التي التحقوا بها لما تحقق التقدم الذي كان متوقعا".
 
وتابع قائلا: "لقد رحل رونالدو ونيمار، ولكن الدوري الإسباني يواصل النمو، هذا بسبب العمل الذي تم إنجازه. أعتقد أن الدوري الإسباني على المستوى السمعي والبصري والعلامة التجارية تطوّر كثيرا".
 
وتطرق تيباس لأهمية "الكلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة، فقال: "الكلاسيكو مكان التقاء عالمي في جميع أرجاء الكوكب. لتكون مباريات الدوري تنافسية فإنها تحتاج إلى ثلاثة أو أربعة فرق تنافس على البطولة، عندما يكون هناك 20 فريقا يجب ألا يكون الفائز بطلا بـ 90 نقطة لكي تكون البطولة تنافسية، إذا حصلت على 90 نقطة فهذا يعني أنك خسرت 24 نقطة طوال الموسم، متصدر الدوري قد يخسر أمام ليغانيس أوسلتا فيغو، أردنا تجنب انتهاء منافسة الدوري بـ 100 نقطة يحققها فريق واحد كليفربول الذي كان بينه وبين مانشستر سيتي فارق كبير، آمل أن نحافظ على التوازن بين الأندية في الدوري الإسباني".
 
وعن تطور الدوري الإسباني خلال السبع سنوات الأخيرة تحت قيادته، قال تيباس: "لي الشرف برئاسة رابطة أندية الليغا، لقد تطورنا كثيرا واقتربنا من الدوري الإنجليزي، على المستوى الدولي نحن قريبون من البريميرليغ".
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