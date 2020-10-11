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انتخابات الاتحاد اللبناني لألعاب القوى: رولان سعادة لولاية رئاسية ثالثة متتالية.. وسيم الحولي للسر.. وكيفوركيان للصندوق

11
OCTOBER
2020
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انتخبت لجنة ادارية جديدة للاتحاد اللبناني لألعاب القوى لولاية اربع سنوات برئاسة رولان سعادة (ولاية رئاسية ثالثة متتالية لسعادة) ووسيم الحولي أميناً عاماً في الانتخابات التي جرت في فندق "لورويال"(ضبية).

وسبقت الجمعية العمومية الانتخابية جمعية عمومية عادية بحضور امين عام اللجنة الأولمبية العميد حسان رستم ممثلاً اللجنة ، محمد عويدات وناجي حمود ممثلين لوزارة الشباب والرياضة، مندوبو 24 ناد من اصل 24 اي حضور كامل ورجال صحافة واعلام.النشيد الوطني افتتاحاً فالوقوف دقيقة صمت حداداً على ضحايا انفجار بيروت.ثم اعلن رئيس الاتحاد رولان سعادة عن حضور 24 ناد من اصل 24 ومشيراً الى أن الجلسة قانونية والنصاب مؤمّن.
ثم تلت امينة السر بالوكالة كاتيا راشد محضر الجمعية العمومية السابقة التي انعقدت في 15 شباط الفائت وجرى التصديق عليه بالاجماع.كما تلت البيان الاداري وتمّ التصديق عليه.بدوره تلا امين صندوق الاتحاد وسيم الحولي البيان المالي وتمّ التصديق عليه بالأكثرية(موافقة 19 ناد ومعارضة 5 أندية) وبالتالي تمّت تبرئة ذمّة اللجنة الادارية للاتحاد.كما جرى التصديق على الموازنة المرتقبة لعام 2021 وعلى روزنامة نشاطات الاتحاد للعام المقبل ليعلن سعادة عن انتهاء اجتماع الجمعية العمومية العادية.
ثم انتقل الحاضرون الى الجمعية العمومية الاستثنائية لانتخاب لجنة ادارية جديدة مؤلفة من تسعة أعضاء.وترأس الجلسة اكبر الأعضاء سناً مندوب نادي الجمهور سمير شاغوري الذي اعلن وجود 14 مرشحاً مع انسحاب ايلي داكسيان.وجرت العملية الانتخابية وجاءت النتائج كالآتي:
-الفائزون:أيمن الشامي(21)،رولان سعادة(17)،وسيم الحولي(17)،كاتيا راشد(16)،فيليب بجاني(16)، ماريا كيفوركيان(15)،نديم عبود(15)،ناديا نعمة(15)،جوزيف ساسين(13).
-الخاسرون:صلاح فرّان(12)،أحمد حازر(10)، نعمة الله بجاني(9)،خالد مجاعص(9) وسيمون بطاني(9).
وبعد اعلان النتائج ،عقد الفائزون جلسة توزيع المناصب وجاءت كالآتي:
رولان سعادة(رئيساً)،ناديا نعمة(نائبة الرئيس)، وسيم الحولي(أميناً للسر)،ماريا كيفوركيان(امينة الصندوق)،جوزيف ساسين(محاسباً)،كاتيا راشد،نديم عبود،ايمن الشامي،فيليب بجاني(مستشارين).

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