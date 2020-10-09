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غريزمان يتفوق على زيدان

9
OCTOBER
2020
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حطم مهاجم المنتخب الفرنسي أنطوان غريزمان رقم مواطنه النجم السابق زين الدين زيدان المدير الفني الحالي لفريق ريال مدريد، في سباق الهدافين التاريخيين لمنتخب "الديوك".
 
واختتم غريزمان (صاحب القميص رقم 7) سباعية منتخب بلاده ومهرجان الأهداف، في مباراته الودية بكرة القدم، أمام ضيفه الأوكراني (7-1)، التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء،  على ملعب "فرنسا" بضاحية "سان دوني".
 
وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في رصد الإحصائيات، أن غريزمان، وصل إلى هدفه رقم 32 بقميص منتخب فرنسا أحرزها خلال 81 مباراة، ليصبح خامس الهدافين التاريخيين، متخطيا زين الدين زيدان، صاحب المركز السادس، برصيد 31 هدفا سجلها خلال 108 مباراة.
 
ويتصدر تييري هنري، قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب "الديوك"، برصيد 51 هدفا، متقدما بفارق 9 أهداف عن أوليفيه جيرو، الذي انفرد بالمركز الثاني بعد أن أحرز هدفين في مرمى أوكرانيا، متجاوزا بفارق هدف الأسطورة ميشيل بلاتيني، ومن ثم دافيد تريزيغيه، في المركز الرابع برصيد 34 هدفا.
روسيا اليوم
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