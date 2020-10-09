تايكواندو: فوز كاسح للائحته (9-0) وبفارق كبير حبيب ظريفة رئيساً لولاية رئاسية ثانية: سنتابع تطوير اللعبة وسنستضيف بطولة آسيا

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انتُخبت لجنة ادارية جديدة للاتحاد اللبناني للتايكواندو برئاسة الدكتور حبيب ظريفة لولاية اربع سنوات خلال الجمعية العمومية الانتخابية التي جرت في فندق "لورويال"(ضبية) بحضور محمد عويدات وجوانا رمّال ممثلين وزارة الشباب والرياضة وجورج زيدان ممثلاً اللجنة الأولمبية اللبنانية ومندوبي 41 ناد من اصل 46 يحق لها التصويت ورجال الصحافة والاعلام .واتخّذ اتحاد اللعبة كافة الأجراءات للوقاية من وباء "كورونا".

العمومية العادية

وسبق جلسة الانتخابات جمعية عمومية عادية حضرها 37 ناد من اصل 46 استُهلّت بالنشيد الوطني اللبناني فوثائقي عن مبادرة الاتحاد اللبناني للتايكواندو لدعم الأندية المتضررة من انفجار مرفأ بيروت ومساعدة اللاعبين واللاعبات في دفع رسم اشتراكهم في الأندية لمتابعة تدريباتهم بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة .ثم تلا امين سر الاتحاد مارك حرب البيان الاداري وجرى التصديق عليه بالاجماع.كما تلا امين الصندوق عمر المصري البيان المالي وتمّ التصديق عليه بالاجماع ايضاً وبالتالي تمّت تبرئة ذمّة اللجنة الادارية للاتحاد.وفي ختام الجمعية العمومية العادية، تحدث رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفة فوجّه الشكر الى وزارة الشباب والرياضة والى اللجنة الأولمبية اللبنانية على التعاون المثمر مع الاتحاد خلال السنوات الأربع المنصرمة والى زملائه اعضاء اللجنة الادارية للاتحاد الذين كانوا كتلة نشاط وعملوا بيد واحدة من أجل لعبة التايكواندو والى أندية اللعبة .وعرض ظريفة "جردة" نشاطات الاتحاد خلال ولايته وابرزها:

-تنظيم 60 بطولة تحت اسم "الدوري اللبناني":14 بطولة للرجال والسيدات الى جانب عشرات البطولات لجميع الفئات العمرية وبطولات "البومسيه" وغيرها مع العلم ان البطولات كانت تنظم لجميع ألوان الأحزمة مع مشاركة قياسية ل6711 لاعب .

-اقامة دورات الترقية (ناهز عددها الخمسين)

-اقامة دورات صقل للحكام(عددها 15)

-المشاركة في 11 بطولة خارجية بين عربية وقارية ودولية

-استضافة بطولة بيروت المفتوحة في العام 2018 بمشاركة 570 لاعب ولاعبة من 28 دولة واستضافة البطولة عينها في نسختها الثانية في العام 2019 بمشاركة 600 لاعب ولاعبة من 24 دولة وحققها خلالهما لبنان نتائج ممتازة .

-توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الاتحادات الرياضية اللبنانية والعربية ومع السفارة الكورية الجنوبية ومع الاتحاد الاردني للعبة ومع نقابة المعالجين الفيزيائيين ومع الكتيبة الكورية الجنوبية ومع لجنة الوساطة .....

-حصد لبنان سبع ميداليات في بطولات عالم وبطولة آسيا .

-اطلاق فكرة دعم الأندية المتضررة ودعم مشاركة اللاعبين واللاعبات عبر تأمين رسم التدريب للذين تضرروا من جراء الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت في أوائل آب الفائت بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة .

وأمل ظريفة ان يستضيف لبنان بطولة آسيا للكبار العام المقبل فور توفّ{ الظروف ومشيراً الى أن الاتحاد اللبناني للتايكواندو كان نموذجاً يحتذى به .واشار الى "ان الوطن هي فكرة سامية والوطن لا يتغيّر ولدينا أجمل وطن في العالم ونحن قادرون على الوصول الى ما نصبو اليه".وختم" سنواصل تطوير اللعبة بالتعاون مع عائلة التايكواندو".

جلسة الانتخابات

وبعد استراحة خمس دقائق انطلقت الجلسة الانتخابية وترأسها أكبر الأعضاء سناً

رئيس نادي الفرير(بيت مري) يوسف ابو سمرا الذي اشار الى وجود 41 ناد من اصل 46 وبالتالي فالنصاب مؤمّن .وتلا ابو سمرا اسماء المرشحين ال13 لملء المقاعد التسعة داخل اللجنة الادارية .ثم جرت العملية الانتخابية وجاءت نتيجتها كالآتي:

-الفائزون: غسان ابو عراج (40 صوتاً)،كارول تشاليان(40 صوتاً)،حبيب ظريفة(37 صوتاً)،مارك حرب(36 صوتاً)،محمد قازان(35 صوتاً)،جو خوري(33 صوتاً)،ايلي نعمه(33 صوتاً)،حسين زعيتر(33 صوتاً) وعمر المصري(33 صوتاً).

-الخاسرون:كارلا بعيني(8 اصوات)،رجا حويّك(8 اصوات)،انطوان زغيب(8 اعضاء) وماريو هاشم(8 اصوات).

ثم عقد الاعضاء الفائزون جلسة توزيع المناصب وجاءت كالآتي:

الدكتور حبيب ظريفة(رئيساً)،محمد قازان(نائباً للرئيس)،مارك حرب(أميناً للسر)،عمر المصري(أميناً للصندوق)،ايلي نعمة(محاسباً)،جو خوري،غسان ابو عراج،كارول تشاليان وحسين زعيتر(مستشارين).