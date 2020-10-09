سلة: نادي الرياضي بيروت في تصفيات بطولة "المهارات والثلاثيات"

A + A -

استضاف نادي الرياضي بيروت على أرضه في قاعة صائب سلام بالمنارة مرحلة تصفيات "بطولة تحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثية لأكاديميات كرة السلة" من تنظيم "شركة سبورتس مانيا" وموافقة الاتحاد اللبناني لكرة السلة بحضور اداريين ومدربين ولاعبين وعلى رأسهم رئيس نادي الرياضي - بيروت المهندس مازن طبارة واللاعبين أمير سعود وهايك غيوكشيان.

وقد شكر طبارة "سبورتس مانيا" على تنظيمها لتحدي المهارات الفردية وتسديد الرميات الثلاثية لأكاديميات كرة السلة محيياً الإتحاد اللبناني لكرة السلة على رعايته للبطولة. وأكد طبارة أن هذه البطولة أعادت الروح للاعبين بعد فترة طويلة من الغياب عن الملاعب مضيفاً أنّ اللاعبين استيقظوا من الصباح الباكر كي يأتوا إلى النادي لشدة حماسهم للعب مجدداً."

بدوره، أشاد نجم نادي الرياضي هايك غيوكشيان بالجهود المبذولة من الشركة المنظمة لإعادة ضخ الحياة في الفترة العصيبة التي يمر بها البلد .

ومن جهة ثانية، وصل نجم الرياضي أمير سعود الى الملعب ليشكل مفاجأة للاعبين الذين أخذوا الصور التذكارية معه، حيث "أكد سعود أن التحدي يكمن في التركيز والسرعة متمنياً عودة البطولات الجماعية قريباً ومنوهاً بمستوى اللاعبين المميز."

وتبارى المشاركون في جوّ حماسي إيجابي وبمشاركة خمس فئات عمريّة للذكور والإناث (دون ١٠ سنوات، دون ١٢ سنة، دون ١٤ سنة، دون ١٦ سنة ودون ١٨ سنة) .وقد تأهل صاحب المركز الأول والثاني عن كل فئة عمرية إلى بطولة لبنان العامة لتحدّي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثيّة.