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ألعاب قوى: جمعيتان عموميتان عادية وانتخابية بعد ظهر السبت في "لوريال"(ضبية)

9
OCTOBER
2020
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دعا  الإتحاد اللبناني لألعاب القوى الأندية المنضمّة حسب القوانين الى الاتحاد الى حضور الجمعيّة العموميّة العاديّة السنوية والجمعيّة العمومّية الاستثنائية المخصصّة لإنتخاب هيئة إدارية جديدة وذلك السبت الواقع فيه 10 تشرين الأول المقبل  الساعة الرابعة بعد الظهرعلى ان تكون الجمعية العمومية العادية مخصصة  لمناقشة وإقرار البيانين الإداري والمالي وقطع الحساب والساعة الخامسة عصراً الجمعيّة العموميّة المخصصّة للإنتخابات وذلك في فندق لورويال(ضبية) بعدما تمّ تغيير مكان الاجتماع بسبب قرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي باقفال 111 بلدة بسبب انتشار وباء كورونا حيث كان الاجتماع مقرراً في فندق لانكستر تمار- الحدث(التي تعتبر منطقة مغلقة).
 
وفي سياق متّصل،اجتمعت اللجنة الادارية للاتحاد الأربعاء 7 تشرين الأول الجاري في مقر الاتحاد بالدكوانه.وبعد الاطلاع على كتب المرشحين والمرشحات مع المستندات المطلوبة للانتخابات وبعد التدقيق في المستندات تبيّن ان العدد النهائي للمرشحين والمرشحات عند اقفال باب الترشيح عند الساعة الثانية من بعد ظهر الأربعاء 7 تشرين الأول الجاري والمستوفين الشروط القانونية هو 15  وهم كالآتي:ماريا كيفوركيان،رولان سعادة،كاتيا راشد،وسيم الحولي،نعمة الله بجاني،صلاح الفران،سيمون بطاني،فيليب بجاني،خالد مجاعص،جوزيف ساسين،الياس داكسيان،نديم عبود،ناديا نعمة،أيمن الشامي وأحمد حازر.
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