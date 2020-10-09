نادي عندقت اطلق تدريبات فريق الفوتسال استعداداً لبطولة الدرجة الأولى

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أطلق نادي عندقت الرياضي تدريبات فريق كرة القدم للصالات(الفوتسال) للرجال استعداداً لبطولة لبنان للدرجة الاولى للفوتسال لموسم 2020-2021 ولمسابقة كأس لبنان التي ستنطلق قريباً .وجرت الحصة التدريبية الأولى في القاعة المقفلة التابعة لنادي سيدة اللويزة(ذوق مصبح) تحت اشراف المدرب طوني يعقوب الذي وضع خطة تحضيرية للفريق للوصول الى جهوزية فنية تامة للاعبين عشية انطلاق الموسم الرسمي.كما سيشارك فريق النادي لتحت ال18 سنة في بطولة الفوتسال للفئة العمرية المشار اليها.

وكان فريق الفوتسال التابع لنادي عندقت تأهل بجدارة الى الدرجة الأولى بعدما احتل مركز الوصيف في بطولة الدرجة الثانية الموسم الفائت وسيسعى الى اثبات وجوده في "دوري النخبة" بعدما وضعت اللجنة الادارية للنادي برئاسة تاني حنا برنامجاً طويل الأمد ليكون نادي عندقت على الخارطة الرياضية اللبنانية في عدد من الألعاب الرياضية وكانت الباكورة الافتتاح الحاشد لملاعب النادي بالبلدة في تموز الفائت والتي تستقطب ابناء البلدة والجوار.