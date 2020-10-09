living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الفيفا "يكسر قلب" الحدادي.. والاتحاد المغربي يطعن

9
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منح منير الحدادي التصريح اللازم للمشاركة مع المنتخب المغربي لكرة القدم، بحجة مشاركته مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاما.
 
وقال الفيفا عبر متحدثه الرسمي، إن المغرب بإمكانه الطعن على القرار لدى المحكمة الرياضية الدولية "الكاس".
 
وكان المغاربة ينتظرون مشاركة مهاجم إشبيلية الإسباني مع منتخب "أسود الأطلس" خلال وديتي السنغال والكونغو الديمقراطية، وانضم اللاعب بالفعل إلى معسكر المنتخب.
 
إلا أن الحدادي (25 عاما) سيغادر المعسكر بعد قرار الفيفا الأخير، فيما أكد الاتحاد المغربي لكرة القدم أنه سيطعن على قرار نظيره الدولي الذي يأتي رغم تغيير اللوائح الدولية.
 
وتغيرت اللوائح الخاصة باللاعبين مزدوجي الجنسية، وكان من المفترض أنه يسمح للاعبين مثل الحدادي بتغيير جنسيتهم الرياضية بعد المشاركة لمرة واحدة مع منتخب إسبانيا الأول.
 
وخاض الحدادي مباراة واحدة مع منتخب إسبانيا الأول عندما كان لاعبا في صفوف فريق برشلونة الإسباني، مقابل 16 مباراة مع منتخب 21 عاما.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout