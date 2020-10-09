الفيفا "يكسر قلب" الحدادي.. والاتحاد المغربي يطعن

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رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منح منير الحدادي التصريح اللازم للمشاركة مع المنتخب المغربي لكرة القدم، بحجة مشاركته مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاما.

وقال الفيفا عبر متحدثه الرسمي، إن المغرب بإمكانه الطعن على القرار لدى المحكمة الرياضية الدولية "الكاس".

وكان المغاربة ينتظرون مشاركة مهاجم إشبيلية الإسباني مع منتخب "أسود الأطلس" خلال وديتي السنغال والكونغو الديمقراطية، وانضم اللاعب بالفعل إلى معسكر المنتخب.

إلا أن الحدادي (25 عاما) سيغادر المعسكر بعد قرار الفيفا الأخير، فيما أكد الاتحاد المغربي لكرة القدم أنه سيطعن على قرار نظيره الدولي الذي يأتي رغم تغيير اللوائح الدولية.

وتغيرت اللوائح الخاصة باللاعبين مزدوجي الجنسية، وكان من المفترض أنه يسمح للاعبين مثل الحدادي بتغيير جنسيتهم الرياضية بعد المشاركة لمرة واحدة مع منتخب إسبانيا الأول.

وخاض الحدادي مباراة واحدة مع منتخب إسبانيا الأول عندما كان لاعبا في صفوف فريق برشلونة الإسباني، مقابل 16 مباراة مع منتخب 21 عاما.